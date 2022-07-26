民進黨防疫廣告曝　陳時中獻聲：我們一開始就守住了麻煩

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（26日）釋出「原來，我們已經一起走了這麼遠——顧家鄉，拚未來」防疫影片，由衛福部前部長、台北市長參選人陳時中獻聲表示，多虧民眾不嫌麻煩，讓台灣一開始就守住了麻煩，人民和國家都會為彼此拼命、加油，謝謝每一位勇敢的台灣人。

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

陳時中在影片中獻聲表示，「疫情讓這兩年日子突然有所不同，戴上口罩成了一部分的生活，多虧大家不嫌麻煩，讓我們一開始就一起守住了麻煩，面對挑戰，總不會那麼順利，但我們知道，當你需要國家，或國家需要你時，我們都會為彼此拼命、為彼此加油。」

陳時中說，「防疫工作不曾停歇，當別人需要幫忙時，我們也樂於停下腳步，伸出援手，就算我們害怕打針，也都一起勇敢了3次。」

陳時中表示，「當困難消散、風暴轉淡，迎向我們的不只是安全落地，還有經濟上的自信與穩定，以及國際上的看見與肯定，經歷了這麼多，回頭看，原來我們早已一起走了這麼遠；我是陳時中，謝謝每一個勇敢團結的台灣人，謝謝每一個一起守護台灣的你們。」

民進黨表示，影片細數台灣人一起經歷的防疫片段，並邀請知名的聲音訓練師周震宇，以及配音師「星期天」在旁教學。針對第一次的配音表現，周震宇表示「我聽完有雞皮疙瘩的感覺」，陳時中看到影片成品後，也說道「錄製的時候有很自然的感情，看見兩年多來的日子，也挑動我們自己的心情」想到過去兩年的防疫，儼然有許多感觸。

民進黨說明，接下來4個月，「顧家鄉，拚未來」系列政績影片將會陸續釋出其他4支影片，細數民進黨在過去6年中央執政的重要政績，凸顯照顧人民、家鄉，拚台灣未來的主軸。﻿