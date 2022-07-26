北市教育局長分享「黃珊珊新書連結」　議員批：用公務群組做宣傳

▲台北市議員李柏毅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊於日前出版新書《黃珊珊：33個人生故事》，並且於24日下午在北藝舉辦簽書會。但國民黨台北市議員李柏毅爆料，台北市教育局長曾燦金於當天在教育局群組中，貼出黃珊珊簽書會的直播，質疑透過公務群組替黃珊珊做宣傳；曾燦金則認為，自己只是想傳達資訊讓同仁了解。

台北市議會26日下午進行教育部門質詢，李柏毅先是詢問曾燦金，倘若黃珊珊參選台北市長，教育局是否對於參選人要保持行政中立？聽聞曾燦金說沒有問題後，李柏毅放上一張照片，只見寫有「（新）教育局主管群組」的LINE群組中，曾燦金於深夜11時貼出了一條網址，內容為媒體轉播的黃珊珊新書分享會直播連結。

▲台北市教育局長曾燦金於教育局主管群組中，分享台北市副市長黃珊珊的新書發表會連結。（圖／台北市議員李柏毅辦公室提供）

曾燦金解釋，這是教育局主管群組，屬於溝通平台，並非一級主管的公務群組，他僅是轉達媒體報導內容，沒有評論或是鼓勵買書。但李柏毅怒批，這樣是否合適，「黃珊珊副市長出書，你在公務群組幫她Promote（宣傳）？」

李柏毅質疑，若國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中出書，曾燦金會不會也轉發？曾燦金聽聞後則沈默，讓李柏毅再批「有錯就認」，公務群組應該做政策討論、事務傳達，該群組有39人，身為局長卻帶頭發出黃珊珊出書的內容。

曾燦金回應，教育局的人員都很有智慧，「我這只是沒有評論的轉達」，相關媒體報導他都會分享，至於應不應該分享是價值判斷問題，並沒有要大家支持黃珊珊，「這沒有問題啊！」且也代表「如果李議座出書，我也會照PO。」而李柏毅則說，「不需要！這是公務群組，你沒資格PO我的東西。」

最後，李柏毅認為，他也知道黃珊珊在賣書，但曾燦金身為台北市教育局長，帶頭PO出賣書內容，「你擔任局長5年多，我覺得你該下台了！連這種是非都沒辦法分。」曾燦金仍堅稱，只是想傳達資訊給相關同仁了解而已。

針對曾燦金在主管群組轉傳黃珊珊出書一事，台北市教育局晚間回應，僅轉達媒體報導的新聞，供教育局同仁了解，曾燦金未發表任何評論內容，更沒有要求同仁支持或購買，因此沒有行政中立問題。