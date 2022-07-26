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蔡英文拍板！黃秀芳團隊就定位　姚嘉文任總督導、魏明谷當主委

▲▼民進黨中執會後提名記者會 彰化縣長被提名人黃秀芳 嘉義市長被提名人李俊俋 花蓮縣長被提名人Kolas Yota 台東縣長被提名人劉櫂豪 蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文與黃秀芳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰彰化縣長選戰，身兼民進黨主席的總統蔡英文今（26日）邀集黨秘書長、縣長參選人黃秀芳研商選戰策略，會中達成共識由總統府資政姚嘉文擔任總督導，彰化縣前縣長魏明谷擔任主任委員，總幹事重任則交由操盤經驗最為豐富的彰化市前市長邱建富擔任。

林錫耀表示，今天下午在蔡英文邀集研商後，達成一致共識，民進黨彰化縣競選團隊整隊就緒、團結一致，就像黃秀芳在提名記者會所講的，彰化人想要更好，民進黨彰化隊要團結拚勝選，改變彰化、讓彰化更好，讓彰化向前行。

林錫耀轉述，會中，姚嘉文主動請纓，扛起總督導的重責大任；而兩位資深的前彰化縣長周清玉、翁金珠則皆擔任榮譽主任委員；主任委員由魏明谷擔任，兩位黨籍立委陳素月、陳秀寶，以及中執委林益邦擔任副主任委員；總幹事的重任，則由邱建富擔任。

此外，林錫耀說明，國策顧問何黎星擔任總顧問，國策顧問陳永昌擔任後援總會長、前台中市副市長暨國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長則由重量級的中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

林錫耀表示，會議當中，邱建富有就近期對他要求競選職務的不實指控一一懇切澄清，與會的成員都對邱感到不平並表達聲援；黃秀芳更是表示，從被黨徵召以來，充分感受彰化鄉親對她的期待，現在是全黨團結對外的關鍵時刻，邱遭到不實放話指控，這顯然是有心人士企圖見縫插針，但彰化隊不會被分化、只會更團結，彰化人想要更好，民進黨的彰化隊團結一心，就是要讓彰化向前行。

黃秀芳除了一一感謝彰化黨內前輩的支持外，也感謝魏明谷能夠挺身而出，給予她各項縣政政策的寶貴意見，尤其，在她知名度仍顯不足的南彰化地區，給她大力協助。黃秀芳也特別感謝邱建富，願意顧全大局並且大力相挺，有「常勝將軍」邱前市長深耕基層的操盤經驗相挺，讓她對於勝選更具信心。

據轉述，蔡英文非常感謝與會的彰化重要幹部相挺，也高度肯定邱建富的全力投入，並與魏明谷扛起南北彰化的最強雙後盾。蔡英文表示，與會的人都稱讚黃秀芳好人緣、好形象、好推薦，一定也會是好縣長，面對年底選戰還有4個月，現在，民進黨彰化隊整隊各就各位，有政策願景、有組織實力，也有服務地方的熱情；蔡並期許，近期內彰化隊團結誓師，提出建設地方、照顧人民的政策願景，彰化立委的四大戰區全面啟動，大家團結一心、加速向前，全力衝刺邁向勝選。

▲▼彰化縣長提名人黃秀芳出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲彰化縣長參選人黃秀芳。（資料照／記者李毓康攝）

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