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高嘉瑜稱黨怕「一屍五命」醞釀換堅　民進黨打臉：空穴來風假議題

▲民進黨及立委高嘉瑜21日下午針對小玉製作換臉A片遭判刑回應。（圖／記者張君豪翻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長林智堅近日遭在野黨輪番砲轟論文、新竹棒球場議題，民進黨立委高嘉瑜在政論節目聲稱，黨內有「換堅勢力」在醞釀，擔心選情會「一屍五命」。對此，民進黨發言人謝子涵26日駁斥，強調民進黨不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法更是空穴來風的假議題。

高嘉瑜近日在電視政論節目《新聞面對面》上表示，最近難得能看見國民黨血脈賁張地開罵，民進黨當然會深自檢討，因為他們知道棒球場對年輕人來說相當重要。

高嘉瑜指出，從論文到新竹棒球場爭議，民進黨內部已經「有一股勢力正醞釀換堅」，不過民進黨最擔心的還是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。她形容，此情況近似於電影《屍速列車》，「列車長在前面，我們這些乘客坐在後面，都知道快要撞牆了，想要去拉手煞車，只要拉了就可以停止撞牆，可是列車長站在那裡一動也不動，我們也不知道該不該去拉手煞車」。

高嘉瑜說，民進黨現在有些人很心急，認為論文與棒球場爭議會影響年輕人支持度以及長期以來打下的政績。當然，林智堅過去做的事都為人稱道，只是民眾會在一時情緒與氣憤之中，難以回想林智堅所有政績，反而一直在論文跟球場中打轉。

對此，民進黨發言人謝子涵表示，林智堅已多次公開說明，並以正式記者會提出書面與法律證據，說明其論文寫作的過程，相關指導教授也有公開聲明支持，這些都是可受公評的事證。

謝子涵說，民進黨呼籲論文一事應回歸學術自主，特定人士針對論文案的臆測與扭曲，並無助於還原真相，更凸顯學術自主遭受政治介入的影響。

謝子涵指出，外界更不應該先入為主就預設立場，甚至未審先判，民進黨的選舉提名策略有一定的程序與決策機制，民進黨不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法更是空穴來風的假議題。

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