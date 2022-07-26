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陸國防部：裴洛西若訪台　解放軍絕不會坐視不管

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月可能訪台，中國大陸國防部26日再次警告，裴洛西如果訪台，解放軍絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸國防部發言人譚克非表示，關於美眾議長裴洛西計劃訪台事，中方此前多次表明了堅決反對的立場，「作為美國政府『三號人物』，裴洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。」

譚克非強調，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台，「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

大陸外交部發言人趙立堅25日也曾回應裴洛西可能訪台一事，他說，「中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，我們正嚴陣以待。」

趙立堅強調，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，「由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

英國《金融時報》日前報導，裴洛西計劃8月率領代表團訪台，在來自中國的壓力日益龐大之際，展現對台支持。若此行程真，這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。

《金融時報》的報導也提到，針對裴洛西即將訪台，中國已向拜登政府發出前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事行動回應。

對於裴洛西是否訪台，我外交部19日表示，沒有接獲相關訊息，「外交部與駐美各處一向積極推動對美國各界的邀訪工作，如果有相關進展，外交部也會適時對國人說明。」

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