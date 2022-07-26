裴洛西若訪台將在「拜習通話」幾天後　專家：恐引中國最大反應

▲ 裴洛西傳出將於8月訪台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出計畫於8月訪台，加劇美中緊張。美媒披露，她這趟亞洲行是否停留台灣，目前尚未決定，但若真的成行，時間點將在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的幾天後。專家指出，由於時機敏感，裴洛西此次訪台將引發中國最大反應。

知情人士向《彭博》透露，裴洛西8月出訪亞洲期間是否停留台灣，目前尚無最終決定，但若真的確定訪台，預計將在拜習通話的幾天後到訪。根據《法新社》此前報導，拜登25日表示，預期本周將與習近平通話，正在等待確認。

美國官員近年接連訪台，包括國會議員及川普政府時期二名部長，前國防部長艾斯培（Mark Esper）及國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo），但裴洛西層級僅次於拜登及副總統賀錦麗，訪台將大大激怒北京。北京也嚴厲放話，警告裴洛西不要成為金瑞契（Newt Gingrich）以後首名在任內訪台的眾院議長。

儘管裴洛西訪台確實將刺激美中關係，但尚不清楚目前都處於政治敏感時期的拜習二人能夠透過通話取得多少成果。

習近平預計在今秋的中共二十大會議上三度連任，但動態清零政策受到疫情死灰復燃的衝擊，且面臨經濟及主要城市大規模普篩帶來的挑戰。

前美國國家安全會議中國、台灣及蒙古事務主任及現任美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）專家哈斯（Ryan Hass）指出，裴洛西出訪可能促使習近平派遣解放軍空軍進入台灣防空識別區，以表明中國對美國高級官員訪台的強烈反對，「從時間點看來，裴洛西議長8月初訪台將引發中國最大反應。」

另一方面，拜登則正努力提升低迷的民意，不願在11月期中選舉前被貼上「對中軟弱」的標籤，因為選舉可能導致國會落入共和黨控制。

拜習在貿易、人權等眾多問題上存在分歧，但台灣問題可能是其中最棘手的一個。哈斯25日表示，「我不知道現在是否會發生危機，但我認為問題在於何時發生，而不是會不會發生。美中會發現自己陷入一場危機，而台灣是這場危機的中心。」

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