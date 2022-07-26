法新社：美國擔心裴洛西有意訪台　恐越過中國「紅線」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，令總統拜登政府繃緊神經，擔憂這趟訪問可能會越過中國的紅線，而且無從解套。

美國聯邦政府由立法、行政、司法3個部門組成，分別由美國憲法賦予權力給國會、總統、及聯邦法院。法新社報導，國會作為政府平等部門之一，國會議員可自由出訪，但行政部門擔心原有的微妙狀態被打破，而美國愈來愈支持台灣，在北京政府眼裡相當於推動宣布台獨圖謀一環。

台灣在向來分歧的華府政界獲得跨黨派支持，中國對裴洛西訪台發出的警告，只是強化了呼籲裴洛西出訪的聲浪。

共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）說：「裴洛西議長應該前往台灣，拜登總統應該非常清楚地向（中國國家主席）習近平表明，中國共產黨做什麼都無濟於事。」

▲裴洛西以安全為由，不願正面回應行程規劃。（圖／達志影像／美聯社）



喬治華盛頓大學（George Washington University）的中國事務專家沙特（Robert Sutter）說，拜登政府現在面臨「真正的問題，因為如果他們退縮，如果他們試圖勸裴洛西不要訪台，他們會顯得很軟弱，好像在向中國的施壓策略讓步，而中國在欺負人」。

他說，中國對於國會議員訪台的反應並不一致，「但這次看來非常嚴肅」。他還說：「他們可能認為，如果裴洛西真的降落台北，就必須採取激烈的行動。」沙特又說，在中共第20次全國代表大會召開前，習近平可能會認為這趟訪問已經超過他的容許程度，因此是時候在台灣議題上展現強勢。

共和黨籍前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾於1997年訪問台灣，但共和黨當時在野，北京的反應相對較緩和。裴洛西則與拜登同屬民主黨。金瑞契今天批評五角大廈對裴洛西計劃訪台一事提出警告，他在推特（Twitter）寫道：「如果我們被中國共產黨嚇到，連美國聯邦眾議院議長都保護不了，北京怎麼還會相信我們可以協助台灣生存？」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》