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傳裴洛西8月訪台！　紐時：美官員擔心中國「封鎖台灣海峽」

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年82歲的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

近來有消息傳出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在8月訪台，這也隨即引發美中台三方關切。《紐約時報》指出，美國部分官員擔心，北京當局可能會在未來一年半對台灣採取行動，最有可能的手段是切斷台灣海峽的全部或部分航道。

中國大陸外交部發言人汪文斌6月時稱，台灣海峽不是國際水域，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權；這並非美國與其他國家所持有的觀點。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申，「台灣海峽是國際水道（The Taiwan Strait is an international waterway），這意味著台灣海峽是公海自由區域，包含可航行和飛越的自由，都是受到國際法保障的。」

不過，隨著裴洛西計劃8月訪台的消息傳出，美國政府內部的擔憂在這幾天也不斷加劇，官員擔心中國可能很快就會採取手段。屬於民主黨的裴洛西若是真的訪台，那她就會是自1997年以來，首位訪台的眾議院議長。

美國官員指出，中國大陸國家主席習近平與其他政治高層，正在替秋天舉行的中共二十大會議做準備，裴洛西若在此刻訪台，可能會造成更大的誤判風險；中國官員也意識到，美國正從烏俄戰爭中取得教訓，正在試圖調整對台軍售，準備讓這座島嶼擁有足夠的有效武器與防禦系統。

▲▼美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

美國官員表示，他們現在還沒有任何具體情報顯示，中國領導層會多快對台灣採取行動，但政府內外部分析人士正在研究，中國對台採取更大膽破壞行動的最佳時機。五角大廈和白宮官員持續與裴洛西的辦公室進行討論整體的訪台風險，但一切仍取決於裴洛西的決定。

中國外交部發言人趙立堅25日在記者會中表示，「中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，我們正嚴陣以待。」趙立堅說，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，「由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

匿名的美國官員指出，裴洛西訪台計畫正在持續推進，她可能乘坐美國軍機飛往台北；也有分析人士認為，中方可能會派飛機跟飛，以阻止裴洛西降落。美方官員說，儘管這種可能性不大，但也是合理的擔憂，若真的出現此景，將被視為嚴重的局勢升級，因此美國內部的憤怒聲浪也越來越大。

▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

北京中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，北京方面的軍事回應可以視作很強硬，但不會過於咄咄逼人，避免引發更大的衝突，「我認為沒有人能詳細預測中國將在軍事上採取什麼行動。」

許多台灣人擔心，如果這次行程被取消，將會讓北京留下「恐嚇奏效」的印象，不少共和黨員也敦促裴洛西維持此行，以表明美方立場，曾於2018至2021年擔任白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）說，取消此行可能會破壞華府加強台灣與其他民主國家聯繫、提升台灣在國際組織形象的努力。

簡以榮表示，中國大陸之所以擔心美國的所作所為，很大程度上是因為美方替其他國家開啟了國際空間，「中國大陸最擔心的就是台灣政府在國際社會的合法性。」部分分析人士指出，華府可從一些風險較小的方式來表明對台灣的支持，例如簽署雙邊貿易協議，降低台灣對中國的經濟依賴。

►裴洛西若訪台將在「拜習通話」幾天後　專家：恐引中國最大反應
►北京對裴洛西訪台「發出最強警告」　習近平智囊：台海規則或改變
►《美聯社》：越來越多共和黨人「公開支持」裴洛西訪台

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