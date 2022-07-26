北京對裴洛西訪台「發出最強警告」　習近平智囊：台海規則或改變

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧24日在推特上稱，要和美眾議院議長裴洛西一同訪台。另據《金融時報》23日再次援引「知情人士」的話稱，中方已就裴洛西擬訪台一事向美方發出「超乎以往的嚴厲警告」，並稱若裴洛西成行，中方不排除採取軍事回應的可能。

據《環球時報》報導，一週前，《金融時報》援引6名消息人士的話稱，裴洛西計劃今年8月率代表團「訪問」台灣，如若裴洛西成行，將是25年來美國眾議長首次「訪台」，但美國政府內部尚對這一計劃存在分歧。美東時間24日，美國前國務卿蓬佩奧在推特上向裴洛西喊話稱，「南希，我要和妳一起去。我在中國被制裁了，但在熱愛自由的台灣沒有。在那裡見！」今年3月，蓬佩奧曾訪台灣，並稱「美國政府應外交承認台灣」。

中國社科院美國問題專家呂祥25日表示，從種種跡象來看，蓬佩奧有意參與下屆美國總統競選，因此希望為自己積攢「人氣」。尤其蓬佩奧退出政府後已淪為邊緣人物，能夠得到的經費也非常有限。這意味著在美國的政治環境中，蓬佩奧想要再次出頭，就必須成為一個「攪局者」，靠出位的言行來博取關注，蓬佩奧的一系列涉台言行均有這樣的考慮。

他同時認為，在美國政壇中，蓬佩奧與裴洛西完全不是一路人，在絕大多數議題上兩人更呈完全對立的狀態，根本不可能「一起訪台」。但是，蓬佩奧在裴洛西尚未最終明確竄訪計劃、美國各界尚在推演可能後果時就在推特這一公共平台揚言自己「也將訪台」，其用意是將裴洛西一軍，並可能造成為局勢火上澆油的效果。

呂祥認為，如蓬佩奧訪台，只能以非官方名義，但需要關注的是，這樣一個典型的反華人士是否會和台當局密謀一些對中國大陸不利的事情，如勸說台當局購買更多美國武器等。

大陸國家主席習近平智囊，被譽為「經濟國師」的香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年則表示，美國政客近期一系列涉台言行有美國中期選舉等政治利益考量，但這不是唯一的理由，他們的訪台計劃也絕非心血來潮，「這顯示出，盡管內部意見有分化，但美國政界在台灣問題上已經沒有底限。」

這名知名政治學者表示，美國近期在台海問題上的種種動作還基於一個判斷，即認為「中國一定會在美國處在相對衰弱的時候武力解決台灣問題」。在這一判斷的基礎上，華盛頓試圖通過一系列動作向中國顯示出「美國並未忘記亞太」的態度，也向地區其他盟友傳遞「華盛頓可以照顧他們的利益」的信號，這本質上是一種虛張聲勢。





▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

自上週媒體披露裴洛西有8月訪台灣的計劃後，西方媒體也在繼續就該計劃可能引發的後果進行進一步推演。《金融時報》23日再次發布報導援引多名「消息人士」的話稱，中方已就裴洛西意圖訪台一事向美方發出「超乎以往的嚴厲警告」。相關知情人士稱，中方在對拜登政府的私下警告指出，若裴洛西真的竄訪台灣，中方將「不排除採取軍事回應的可能性」。

25日，中國外交部發言人趙立堅表示，中方近期已經多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場，「我們正嚴陣以待。如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責。」

報導分析稱，裴洛西的此番計劃引起中方嚴厲警告後，也引起了反對該計劃的白宮官員的注意，有官員擔心這可能引發美中之間的危機。另據兩名「知情人士」透露，美國國家安全顧問沙利文和其他國家安全委員會高級官員均反對裴洛西的計劃，因為這可能會導致台海局勢陷入劍拔弩張態勢。

另據《華盛頓郵報》23日報導，美國國防、軍事和情報領域的官員已向裴洛西及其團隊解釋其「訪台」計劃可能造成的風險。拜登政府越來越擔心這可能引發海峽兩岸的重大危機，「整個地區都非常擔心，這將被很多人視為挑釁，並將導致中國以潛在的不可預測的方式作出回應。」一名官員稱，北京不太可能將裴洛西和拜登分開看，而只會將此視為美國政府的挑釁。

呂祥表示，中國此次對裴洛西竄訪台灣計劃的警告幾乎是近年來北京對華盛頓最嚴厲的一次，這一點已成為觀察中美關係的分析人士的共識。

他分析稱，目前尚不知裴洛西可能以何種方式抵台，但一旦動用軍機，則意味著得到美國行政部門的支持。此外，裴洛西竄訪需要一系列的安保措施，這些是國會本身無法提供的，必須依靠行政部門的配合，「美國說白宮等行政部門無法干預裴洛西的行程，完全是鬼話。」

呂祥認為，一旦裴洛西成行，即意味著美國人聲稱的「兩岸現狀」已被改變，接下來的「遊戲規則」也會發生很大改變，相信中國空軍跨越台灣島進行低空偵查等會成為常態化的安全措施，華盛頓也應對此做好準備。

而鄭永年則認為，借裴洛西的計劃，美國可能在打這樣一個「算盤」：「如果中國對此反應很弱，當然對美國有利；如果中國反應很強，在美國國內民粹情緒和反華情緒高漲的大環境下，則可以『證明』他們對中國的判斷『是正確的』，對民主黨的國內政治議程也有利；如果中美兩國甚至因此發生小規模衝突，華盛頓剛好可借此機會將正在推動中的『亞洲版北約』正式化。」鄭永年表示，美國打的是一個「可進可退」的「如意算盤」，這非常考驗中國的政治智慧和勇氣。

「我認為在這個問題上，中國要有真動作」，鄭永年舉例稱，比如北京早些時候已經宣布台海不存在「海峽中線」，那麼就可以再進一步，派軍機「護送」裴洛西的飛機進台灣島，並同時開展演習。

「中國要非常堅決地鬥，但要避免發生公開衝突」，他表示，台灣是中國核心利益中的核心，「我們可以採取極限施壓措施，顯示會不惜一切代價維護國家統一的態度。美國在台灣問題上已沒有底限，但我們要通過鬥爭逼迫他們重新建立底限。」