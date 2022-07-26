　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京對裴洛西訪台「發出最強警告」　習近平智囊：台海規則或改變

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧24日在推特上稱，要和美眾議院議長裴洛西一同訪台。另據《金融時報》23日再次援引「知情人士」的話稱，中方已就裴洛西擬訪台一事向美方發出「超乎以往的嚴厲警告」，並稱若裴洛西成行，中方不排除採取軍事回應的可能。

據《環球時報》報導，一週前，《金融時報》援引6名消息人士的話稱，裴洛西計劃今年8月率代表團「訪問」台灣，如若裴洛西成行，將是25年來美國眾議長首次「訪台」，但美國政府內部尚對這一計劃存在分歧。美東時間24日，美國前國務卿蓬佩奧在推特上向裴洛西喊話稱，「南希，我要和妳一起去。我在中國被制裁了，但在熱愛自由的台灣沒有。在那裡見！」今年3月，蓬佩奧曾訪台灣，並稱「美國政府應外交承認台灣」。

中國社科院美國問題專家呂祥25日表示，從種種跡象來看，蓬佩奧有意參與下屆美國總統競選，因此希望為自己積攢「人氣」。尤其蓬佩奧退出政府後已淪為邊緣人物，能夠得到的經費也非常有限。這意味著在美國的政治環境中，蓬佩奧想要再次出頭，就必須成為一個「攪局者」，靠出位的言行來博取關注，蓬佩奧的一系列涉台言行均有這樣的考慮。

他同時認為，在美國政壇中，蓬佩奧與裴洛西完全不是一路人，在絕大多數議題上兩人更呈完全對立的狀態，根本不可能「一起訪台」。但是，蓬佩奧在裴洛西尚未最終明確竄訪計劃、美國各界尚在推演可能後果時就在推特這一公共平台揚言自己「也將訪台」，其用意是將裴洛西一軍，並可能造成為局勢火上澆油的效果。

呂祥認為，如蓬佩奧訪台，只能以非官方名義，但需要關注的是，這樣一個典型的反華人士是否會和台當局密謀一些對中國大陸不利的事情，如勸說台當局購買更多美國武器等。

大陸國家主席習近平智囊，被譽為「經濟國師」的香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年則表示，美國政客近期一系列涉台言行有美國中期選舉等政治利益考量，但這不是唯一的理由，他們的訪台計劃也絕非心血來潮，「這顯示出，盡管內部意見有分化，但美國政界在台灣問題上已經沒有底限。」

這名知名政治學者表示，美國近期在台海問題上的種種動作還基於一個判斷，即認為「中國一定會在美國處在相對衰弱的時候武力解決台灣問題」。在這一判斷的基礎上，華盛頓試圖通過一系列動作向中國顯示出「美國並未忘記亞太」的態度，也向地區其他盟友傳遞「華盛頓可以照顧他們的利益」的信號，這本質上是一種虛張聲勢。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

自上週媒體披露裴洛西有8月訪台灣的計劃後，西方媒體也在繼續就該計劃可能引發的後果進行進一步推演。《金融時報》23日再次發布報導援引多名「消息人士」的話稱，中方已就裴洛西意圖訪台一事向美方發出「超乎以往的嚴厲警告」。相關知情人士稱，中方在對拜登政府的私下警告指出，若裴洛西真的竄訪台灣，中方將「不排除採取軍事回應的可能性」。

25日，中國外交部發言人趙立堅表示，中方近期已經多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場，「我們正嚴陣以待。如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責。」

報導分析稱，裴洛西的此番計劃引起中方嚴厲警告後，也引起了反對該計劃的白宮官員的注意，有官員擔心這可能引發美中之間的危機。另據兩名「知情人士」透露，美國國家安全顧問沙利文和其他國家安全委員會高級官員均反對裴洛西的計劃，因為這可能會導致台海局勢陷入劍拔弩張態勢。

另據《華盛頓郵報》23日報導，美國國防、軍事和情報領域的官員已向裴洛西及其團隊解釋其「訪台」計劃可能造成的風險。拜登政府越來越擔心這可能引發海峽兩岸的重大危機，「整個地區都非常擔心，這將被很多人視為挑釁，並將導致中國以潛在的不可預測的方式作出回應。」一名官員稱，北京不太可能將裴洛西和拜登分開看，而只會將此視為美國政府的挑釁。

呂祥表示，中國此次對裴洛西竄訪台灣計劃的警告幾乎是近年來北京對華盛頓最嚴厲的一次，這一點已成為觀察中美關係的分析人士的共識。

他分析稱，目前尚不知裴洛西可能以何種方式抵台，但一旦動用軍機，則意味著得到美國行政部門的支持。此外，裴洛西竄訪需要一系列的安保措施，這些是國會本身無法提供的，必須依靠行政部門的配合，「美國說白宮等行政部門無法干預裴洛西的行程，完全是鬼話。」

呂祥認為，一旦裴洛西成行，即意味著美國人聲稱的「兩岸現狀」已被改變，接下來的「遊戲規則」也會發生很大改變，相信中國空軍跨越台灣島進行低空偵查等會成為常態化的安全措施，華盛頓也應對此做好準備。

而鄭永年則認為，借裴洛西的計劃，美國可能在打這樣一個「算盤」：「如果中國對此反應很弱，當然對美國有利；如果中國反應很強，在美國國內民粹情緒和反華情緒高漲的大環境下，則可以『證明』他們對中國的判斷『是正確的』，對民主黨的國內政治議程也有利；如果中美兩國甚至因此發生小規模衝突，華盛頓剛好可借此機會將正在推動中的『亞洲版北約』正式化。」鄭永年表示，美國打的是一個「可進可退」的「如意算盤」，這非常考驗中國的政治智慧和勇氣。

「我認為在這個問題上，中國要有真動作」，鄭永年舉例稱，比如北京早些時候已經宣布台海不存在「海峽中線」，那麼就可以再進一步，派軍機「護送」裴洛西的飛機進台灣島，並同時開展演習。

「中國要非常堅決地鬥，但要避免發生公開衝突」，他表示，台灣是中國核心利益中的核心，「我們可以採取極限施壓措施，顯示會不惜一切代價維護國家統一的態度。美國在台灣問題上已沒有底限，但我們要通過鬥爭逼迫他們重新建立底限。」

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
16歲少年分享「海量壞壞影片」被封大神！　下場慘了
快訊／高雄9行政區將停水12小時　14萬7970戶準備儲水
驚悚畫面！桃園女騎士遭高速追撞慘死　路人嚇到翻滾
獨／西門町「黔園」富少販毒！　大麻、搖頭丸都有賣
5天4夜考察福岡巨蛋！「林智堅帶23人」名單起底　網傻眼
快訊／余天親曝「身體狀況」！　還在醫院觀察中
槍手前妻開「個人工作室」！　滷味老闆上門消費惹殺機
他到「好市多加油撞安全島」怨：省3塊花3萬修　慘遭打臉
余苑綺「癌細胞再擴散」！　弟悲證實：不能再化療
快訊／大谷翔平自打球中大腿！　強忍痛跑出二壘安打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京對裴洛西訪台「發出最強警告」　習近平智囊：台海規則或改變

阿里巴巴擬雙重上市！定年底前完成　分析：最優商業選擇

女子身高190超自卑　活了49年才知道「自己是男的」

老奶奶家中監視器拍下小偷秒逮人　家人曝真正目的：不是防賊

「背上紋一條龍」曾是80年代狠角色　昔日黑幫老大傳淪丐幫幫主

豪言「買下台積電」　紫光前董座驚傳失蹤！家中直接被抓走

宮廷劇是真的？一歲嬰身上銀飾變黑　母帶到醫院檢查「真的中毒」

油肚男跳繩3個月變天菜！影片紀錄「大叔變韓星」　對比曝光網驚呆

香港大學新規：學生必修「國安法課程」　9月起實施

疫情太嚴峻！長腿妹上網兼職「病毒採檢員」　暗黑內幕網看傻

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

北京對裴洛西訪台「發出最強警告」　習近平智囊：台海規則或改變

阿里巴巴擬雙重上市！定年底前完成　分析：最優商業選擇

女子身高190超自卑　活了49年才知道「自己是男的」

老奶奶家中監視器拍下小偷秒逮人　家人曝真正目的：不是防賊

「背上紋一條龍」曾是80年代狠角色　昔日黑幫老大傳淪丐幫幫主

豪言「買下台積電」　紫光前董座驚傳失蹤！家中直接被抓走

宮廷劇是真的？一歲嬰身上銀飾變黑　母帶到醫院檢查「真的中毒」

油肚男跳繩3個月變天菜！影片紀錄「大叔變韓星」　對比曝光網驚呆

香港大學新規：學生必修「國安法課程」　9月起實施

疫情太嚴峻！長腿妹上網兼職「病毒採檢員」　暗黑內幕網看傻

蘇貞昌官邸辦「選情便當會」惹議　侯友宜：人民期待行政中立

KD去綠軍、厄文加盟湖人？　超狂交易劇本4大看點曝

球場沒驗收「就找蔡英文來剪綵」　她轟林智堅：把球迷當塑膠！

油性魚7大QA　曝「1種營養」好處多！

當沖賺600萬！他爽買特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後超慘現況曝

高溫40度熱翻！小白汪散步「伸手擋刺眼太陽」　躺草皮快融化

搜尋停車場...跳出「超派管理員」外八站崗　她嚇：壓線就死定了

極端高溫威脅郵差！工會提「高溫假、津貼」4訴求　中華郵政回應了

拜登確診居家辦公曬愛犬卡曼德　喜讚「最棒的同事！」

YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！4紅眼鬼娃狂抖　網嚇壞：超毛

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

大陸熱門新聞

80年代狠角色　昔日老大淪丐幫幫主

女子身高190　活了49年才知「自己是男的」

豪言「買下台積電」　紫光前董座驚傳失蹤！

油肚男跳繩3個月　對比曝光網驚呆

1歲嬰身上銀飾變黑　醫檢查「真的中毒」

老人家中監視器　真正目的不是防賊

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

婚友社豔遇當晚就車震！他7天後被控性侵入獄3年

新娘提議聘金還房貸！丈夫一句話讓她看清

辣妹兼職到府採檢　暗黑內幕網傻眼

大陸首款「新冠口服藥」批准上市

拿針擠痘痘！她臉部感染拖1年

邊走邊喝！少年「珍珠卡氣管」身亡

醉女狂喊「想要渣男」！4閨蜜找人撿屍

更多熱門

相關新聞

越來越多共和黨人支持裴洛西訪台

越來越多共和黨人支持裴洛西訪台

《美聯社》報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳計畫8月訪台，儘管她以安全為由避而不談，白宮及國務院也不願正面回應，但已有越來越多共和黨人支持。隨著呼籲拜登公開支持出訪的聲浪越來越高，外界認為總統「對中國不夠強硬」的風險也正在攀升。

CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應

CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應

金融時報：白宮反對裴洛西訪台 　恐引發寒蟬效應

金融時報：白宮反對裴洛西訪台 　恐引發寒蟬效應

以軍事行動回應裴洛西訪台？陸：嚴陣以待

以軍事行動回應裴洛西訪台？陸：嚴陣以待

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

關鍵字：

台海裴洛西蓬佩奧訪台

讀者迴響

熱門新聞

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

快訊／7-11開出3張千萬發票

八點檔女星回收泡湯男！揪國標舞老師同居ING

滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面