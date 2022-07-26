奧迪男落跑躲正宮捉姦！小三慘被「當街剝衣」全裸狂毆畫面曝光

▲小三慘遭當街剝衣。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省六安市一名已婚男日前開著奧迪車，載小三和小三兒子出遊，想不到遭遇妻子攔路捉姦，隨後竟嚇到當場棄車落跑，留下小三面對。之後，正宮當街攔打小三的影片，瞬間瘋傳網路。影片中，一名身材纖細的長髮女子坐在一輛奧迪車上，身邊帶著一個小孩。只見她被堵停在路上，慘被當場剝光衣服，遭另一名女子不停咒罵和毆打。

▲孩子試圖阻止媽媽被毆打。（圖／翻攝自影片）

據陸媒報導，事情發生在安徽省六安市。當地一女士發現老公出軌，在得知他們的行程後，當街攔車抓姦。沒想到，人夫看到妻子後，竟然嚇得當場棄車落跑，只剩下小三和孩子面對眾人，讓人傻眼。

▲正宮當街教訓小三。（圖／翻攝自影片）

隨後，氣憤的正宮當場在車上，扒光小三衣服。小三全身赤裸躺在車上，被正宮揪住頭髮不斷毆打和咒罵。小三期間沒有還手，任憑打罵。

不過，一旁的孩子看見媽媽被打，年幼的他嚇得不停大哭。後來，孩子還下車走到正宮身邊，哀求別打自己媽媽。





▲最後，警員帶走三人。（圖／翻攝自影片）

影片中，圍觀的人越來越多，可正宮一直不肯松手，繼續抓住小三頭髮不斷甩巴掌。期間，一名女路人看不下去，上前給小三穿衣服。也有路人上前勸說「別再打了」，但正宮回嗆，「不是我願意打，她勾搭我老公，現在我們還有兩個孩子，這個家要破了。」

後來，圍觀者報警求助。警員趕到了現場，帶走了3人。警方事後只表示就是一起感情糾紛，詳細情況還在調查。