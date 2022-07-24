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大陸 大陸焦點 特派現場

正宮捉姦在床！　偷腥夫肉身護「美腿小三」：幹嘛打她

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸近日流傳一則影片，正宮帶眾人到房間裡將丈夫和小三捉姦在床，對兩人一陣狂罵，但眾人想要將矛頭對向小三時，外遇夫卻暴走反擊。一旁淡定的小三露出美腿，傳著絲質睡衣躺在床上，卻看得網友們紛紛歪樓，「這腿絲滑」、「要我來我也暈了」。

▲▼小三淡定躺床。（圖／翻攝微博）

▲小三美腿看得網友紛紛歪樓。（圖／翻攝自微博）

影片中正宮坐在床沿和僅穿一條內褲的外遇夫對質，衝著他甩耳光、猛揮拳捶在他身上，質問「怎麼有臉偷吃」。一旁助陣的親友們則是幫腔跟著罵，但身為當事人之一的小三卻穿著絲質性感睡衣，一臉淡定慵懶，還露出白皙美腿。

▲▼小三淡定躺床。（圖／翻攝微博）

▲外遇夫為了小三不惜和正宮、親友拚命。（圖／翻攝微博）

眾人一度想對事不關己的小三動手，但外遇夫自己挨打可以不還手，「打我女人我跟你拚命」，立刻衝上前和另一人扭打成一團。當正宮將矛頭指向小山，揪住她的衣服時，外遇夫還不忘抽出身來護住小三，嗆正宮「幹嘛打她」，讓現場人看傻。

不過小三的逆天美腿卻讓網友紛紛歪樓，「別的不說，這小三身材真挺好的」、「她找上我，我八成也墮落了」、「這腿好誘人啊」。

事實上這部影片早在2018年就於微博流傳，當時影片造成轟動，在微博累積破千萬觀看，小三的絲滑美腿近日又被網友翻出來回味。

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