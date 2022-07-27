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社會 社會焦點 保障人權

偷吃染菜花！人妻收匿名訊息崩潰　小三辯：我被性侵…夫全招了

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾男偷吃女同事還染上性病，陪她去醫院治療的紀錄也成法官認定外遇的證據。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名楊姓女子收到臉書匿名帳號告知，其曾姓老公與許姓女同事不但大搞婚外情，上床後還感染「菜花」，老公曾陪小三去醫院治療；之後小三竟開始將存證信函、屬名「垃圾曾XX」的信件寄到住處或公司，讓楊女精神大為崩潰，怒告小三求償100萬，台中地院審後判小三需賠30萬，可上訴。

根據楊女主張，她在2020年2月11日發現臉書中有匿名帳號傳訊息給她，對方告知她的老公曾男偷吃同事許女，還染上「菜花」，她震驚逼問老公後，老公坦承坦承在2017年間與許姓女同事上床，甚至不小心染上性病，曾經陪許女到醫院治療。

楊女也查出，在老公2019年7月要到中國工作時，小三還貼心幫忙準備人民幣與日常備藥，可見2人姦情持續一段時日。

但楊女得知後雖深受打擊，但出於曾男當時在外地工作、彼此尚可藉時空距離冷靜，且顧慮許女同為女性、未免她留下壞名譽而沒有立即追究。

怎料小三竟開始胡鬧，將要寄給曾男的存證信函寄到楊女家中，還將署名「垃圾曾XX」的信件寄到楊女公司，騷擾行徑讓她忍無可忍，決定控告小三影響公司商譽、害她承受他人異樣眼光，身心飽受折磨，求償100萬元撫慰金。

小三則抗辯，是曾男隱瞞他已婚事實追求她，還趁用餐時強行將她載到摩鐵性侵；曾男前往中國前向她借錢，為了擺脫曾男才答應給他，存證信函是為了向曾討回債務，強調沒有多次上摩鐵、曾男陪她治療性病等事，一些親密合照也是在不知道曾已婚狀態下、在餐廳拍下以試探對她喜愛程度到哪。

但曾男坦承一切，說與許女交往期間，許曾經要求他跟太太離婚，他不願意就分手，但許又在公司找他分分合合多次，連公司裡的所有人都知道他已婚還與許女糾纏，他也是想與許女徹底斷開才向公司辭職轉調外地。

法官檢視了親密照，2人嘴對嘴親吻、許女神情自然陶醉，且曾男說是在摩鐵拍的；醫院方面也查出許女曾因「菜花」去治療9次的紀錄，與曾男證詞相符，認定許女與曾有逾越正常的社交往來，判侵害配偶權屬實，須賠給楊女30萬元，仍可上訴。

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