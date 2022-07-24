渣夫搞大小三肚　還要正宮同意「3人行」：為什麼不能愛2人？

▲丈夫搞大小三肚子，還問妻子「我為什麼不能愛2個人？」判賠20萬元。（示意圖／Pakutaso）

記者黃資真／新北報導

一名人妻控訴丈夫與同在警局工作的同事有染，丈夫不僅搞大小三肚子，堅持生下小孩，更要求妻子陪他們一起產前散步，丈夫還向妻子說：「我愛妳，我也愛她。我為什麼不能愛2個人呢？」讓她崩潰向兩人提告，新北地院判決兩人須賠償20萬元給正宮。

正宮指控，她與丈夫阿輝（化名）在1996年結婚，婚後育有2名子女，某日卻發現丈夫外遇警局同事，2020年11月，正宮向小三表示希望她可以不要破壞他人婚姻，怎料一旁丈夫直接表明小三是自己現在的最愛，事後兩人仍多次相約爬山、約會。

不過，正宮在阿輝父親的支持下，去年4月底向兩人服務單位的主管提報踰矩行為，但兩人仍持續交往，阿輝甚至向正宮坦言無法與小三分開，她只好再次投訴兩人，被調往不同單位後，阿輝卻開始離家多日未歸，假日、颱風天仍堅持出門陪小三外出約會。

直到去年11月，正宮詢問阿輝是否真的無法與小三結束，這時阿輝才供出小三已經懷孕，但他不會把小孩拿掉，有次甚至要求正宮陪他們兩人一同產前散步，逼迫正宮承認通姦事實。

不只如此，正宮也提出LINE對話紀錄證明阿輝曾說：「她有了，我能放下她嗎？」、「我愛妳，我也愛她。我為什麼不能愛2個人呢？」、「她說如果我不要她了，她還是會把她養大。她會體諒我。她只要讓我有一點點的時間陪她就好了。」向兩人提告侵害配偶權，求償50萬元。

阿輝否認外遇，稱正宮所提的對話紀錄截圖可能是她捏造的，並非他本人所傳，她自己本身就沒有盡到任何配偶責任。小三僅簡單回應：「他們夫妻的事與我無關。」

經調閱新北市府警察局之相關查處案卷內容，阿輝與小三接受訪談時曾承認兩人有發生過性關係，小三也坦承早就知道阿輝是有家室的人。針對阿輝認為對話紀錄為假，法官認為，他並沒有提出任何證據證明內容為捏造，認定兩人已侵犯配偶權，判決須賠償正宮20萬元，可上訴。