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女店長遭陌生女爆打！老闆到場竟落淚賞耳光...神劇情網敲碗後續

店長被不知名女子毆打，沒想到老闆來後扯出案外案。（圖／Unsplash）

▲店長被不知名女子毆打，沒想到老闆來後扯出案外案。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

有網友在爆料公社app的匿名公社中以「我家店長是小三專門戶」為題，寫說自己在工作時的奇妙際遇，一位不知名女子突然闖進店內，一見到店長就開打，沒想到打出店長豐富的感情故事。

原po說，當時他剛收完店正在後場洗茶桶，突然前台一陣混亂，一位不知名的女生突然衝進店內，一見到店長就開打，嚇得原po立刻叫正在2樓的弟弟下來幫忙處理，只見那位女生一直飆罵店長是小三，甚至把剛洗好的茶桶摔到地上，原po見狀連忙聯絡老闆趕快過來處理，但待到老闆來的時候，那位女生已經離開了，沒想到老闆知道事情的緣由之後，後面的劇情令原po看傻了眼。

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當老闆問完事發經過之後，老闆直接走到廚房給店長一巴掌，邊哭邊說為甚麼要背叛他，當下在場的三人都傻住了，原來，店長也是老闆的小三！

由於訊息量太過龐大，最後原po連同在場的另外兩位員工相約去永和豆漿聊八卦，期間還接到老闆打來的電話，要求原po當作什麼都沒聽到，不要把事情告訴老闆娘，原po只能嘆「店長真厲害」。

網友也回覆說「太刺激了」、「店長夠專業有練過」、「臥槽比八點檔還精彩」，但可能因為劇情太過於複雜，原po又整理了一次劇情「店長在外面當A的小三，A的老婆知道後衝來店裡打店長，後來老闆來了我們才知道，店長也是老闆的小三，老闆的老婆什麼都不知道。」許多網友敲碗求後續，但原po僅說店長請假，暫時沒有更新後續。

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