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大陸 大陸焦點 特派現場

穿浴袍爬窗被瘋傳「躲抓姦」　女大生出面澄清：我男朋友劈腿！

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州天河一棟大樓21日有一名穿著浴袍的女子跑到30樓的窗外，情況非常驚險，引起大量關注，並有人猜測女子是小三，因為躲抓姦才逃到窗外。不過，女子23日出面澄清，所謂「抓姦」是子虛烏有，自己還是大學生，是因為得知男友劈腿，情緒激動才做出危險行為。

根據陸媒報導，女子當時站在30層樓的窗外，情況十分驚險，引來不少民眾圍觀，也有人熱心報警。後來消防人員和警方都到場，經過勸導之後，女子回到屋內，沒有發生意外。

▼女子穿著浴袍爬到窗外，情況危急。（圖／翻攝微博）

▲▼穿浴袍爬窗被瘋傳「躲抓姦」　女大生出面澄清：我不是小三！。（圖／翻攝微博）

由於影片被上傳到網路上，也引起了大量猜測，有網友就指出，女子應該是小三，因為遇到了抓姦，才會逃到窗外。另外，也有人認為，女子可能是遭遇了甚麼事情想不開。

當事女子見網路上討論越來越多，於23日接受媒體採訪，她說，自己不是小三，現在還在就讀大學，是因為得知了男朋友同時與多位女性交往，情緒太過激動才會失控。

女子還說，當時她沒有感覺到害怕，在窗外站了很久，最後想蹲下去跳樓時，消防人員抓住了她，並把她拉回屋內，「我很感謝消防員叔叔，一把把我拉住，抱我上去，給了我第二次生命。」

廣州天河警方的通報指出，21日11時18分許，警方接群眾報警，稱在天河路某大廈有一名女子站在大廈外牆橫帶處。接報後，天河警方立即派員到場處置。經勸導，該女子返回房內。有關部門正協同該女子龍某的家人對其開展情緒疏導等工作。

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▲▼穿浴袍爬窗被瘋傳「躲抓姦」　女大生出面澄清：我不是小三！。（圖／翻攝微博）

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