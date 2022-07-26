被柯文哲形容「放不開」　黃珊珊：若「恢復自由」就能更自在

▲台北副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選倒數4個月，台北市呈現藍綠白三腳督局面，台北市長柯文哲分析，台北市副市長黃珊珊個性太內斂、放不開，國民黨的蔣萬安卻是「更糟糕」，至於民進黨的陳時中則為「講幹話比較厲害」。對此，黃珊珊回應，當副市長後沒辦法那麼自在，若有天恢復自由時，「我相信可以更自在一點」。

針對柯文哲認為她個性放不開，黃珊珊26日下午出席台北好社企111年度ESG產業媒合啟動記者會時表示，柯文哲覺得她怎麼會這麼嚴肅，但自己原本是當律師、後來當議員，律師需要非常嚴肅地面對每一件事情，而當民意代表則比較自在一點，「我當了副市長之後，就不能像議員那麼自在啦！」

黃珊珊認為，現在被很多事情、一些框架框住了，「我想有一天我恢復自由時，我相信可以更自在一點。」畢竟在這個工作上，仍要有一些形象，「可能不能那麼放得開啦！」這的確是個問題，個性也是，「我盡力而為」。

關於柯文哲自認在北市仇恨值有20％，會不會擔心仇恨值跑到自己身上？黃珊珊提及，沒有一個人是受到全部人喜歡，每天做好自己該做的事情，相信沒有人想用仇恨值評斷一個人，也不會有人想要每天用仇恨看待任何事，台灣是很美好的社會，柯文哲的意思應是指，或許不喜歡柯文哲的人很多，但這就是正常的事情，沒有什麼特別是誰的包袱，每一個人喜好度不同，沒必要討好每個人。