藍營北市4成基本盤拉警報　郝龍斌樂觀：黃珊珊的票會流給蔣萬安

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人支持度不斷拉鋸，陳時中也在《中國時報》民調拔得頭籌，對此，前台北市長郝龍斌樂觀表示，蔣萬安要做的就是提高聲量、拉開跟黃珊珊的距離，「這樣就不會有棄蔣保黃發生，反而黃珊珊的票還會流給蔣萬安。」

根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

對於北市膠著選情，郝龍斌認為「審慎樂觀」，他坦言，現在民調三人呈現等邊三角形拉鋸狀態，確實對蔣萬安不利，而且民進黨現在操作棄蔣保黃，「一方面打柯文哲，讓綠營支持者認知到柯不屬於綠軍，二方面透過捧黃珊珊，想要讓藍白分票。」

對於民調數據，郝龍斌分析，細看民調，會發現蔣萬安跟陳時中在藍綠陣營的黏著度，都有5-6成以上，反觀黃珊珊黏著度只有3成，「所以蔣萬安要做的是鞏固基本盤，然後提高聲量，這樣就不會被棄保，反而是黃珊珊的票還會流到蔣萬安。」