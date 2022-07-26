翁瑞達嗆球員受傷是小事不該停賽　他驚訝：「這群人」竟都認同





▲新竹首場開幕戰，林智勝賽前因閃避設計不良的水溝跌倒，跌坐在地許久，所幸無大礙。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場不斷遭受批評，一名偏綠立場鮮明、自稱「旅美教授」翁達瑞的臉書帳號今（26）日指控「新竹棒球場的問題都是國民黨操控球員工會停賽意圖來打擊政府」，且認為球員受皮肉傷是小事。對此，國民黨文傳會副主委林家興批評，綠營支持者竟普遍相信認同這種違反常識的言論。

翁瑞打指出，球員受皮肉傷是小事，美國球員常常受傷，台灣球員受傷也應該不是球場的問題，「很難跟球場扯上關係」，並認為中華職棒球員工會受到國民黨操控，幹部都是國民黨的人，他更在文內不斷把「中華」加上引號暗示以意識形態作為區別鬥爭主軸。

️針對翁瑞達指出停賽是為了「政治鬥爭」，用傷害球迷感情來攻擊政府。林家興表示，其實讀完內容已經狂到不知道該說什麼，。如此違反常識、偏狹乖張的陰謀論，竟然可以堂而皇之發布，更令人憂心的是，底下有非常多綠營支持者留言附和、分享。

「難道他們不知道現在中華職棒大聯盟的會長是現任民進黨立委蔡其昌？」林家興指出，他們不能稍微用腦袋想想，國民黨操控球員工會去受傷、停賽來打擊政府的陰謀論劇本有多荒謬？這種謬論，竟是綠營支持者普遍相信認同的？

林家興強調，他從綠營朋友那聽到的消息，都認為蔡其昌拍板停賽是為了止血。因為只要沒有比賽，就不會有人一直上傳出包照片以及再讓球員受傷。而翁這種荒謬的陰謀論，我相信應該不是民進黨選戰主事者的主流意見，卻廣為在綠營支持者當中散佈、傳播。

「這不就是境外假訊息、認知作戰嗎？」林家興強調，放任這種假訊息傳播，與台灣主流民意對打、傷害台灣球迷感情，執政黨還要放任不管嗎？還是因為翁達瑞是你們自己人，於是「綠能，你不能？」只要這種側翼的意見變成民進黨主流意見、變成台灣民眾對民進黨的惡劣印象，把中間選民與年輕世代全部推走，對民進黨選情絕對更是雪上加霜。

林家興說，但這同時也對台灣民主發展絕對沒幫助，然而在背後煽動翁達瑞、放任側翼網軍的人會叫他就此收手嗎？「答案是不會。」他們在乎的從來只有政治利益，「顧政權、拚選情」，球迷情感、球員安全、台灣民主這些真正重要的東西，對那些人來說都沒有穩住政權來得重要。

林家興指出，讓這種意見開始代表「綠營、台派」，與主流民意對幹，不只是民進黨將在年底慘敗，更將是所謂台派走向極端與萎縮的開始，而台灣原本已經進入政治學所說的民主鞏固時期，然而之後逐漸敗壞，也正是從號稱民主進步的這個政黨不斷墮落開始。