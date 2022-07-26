柯文哲怪許立民「突取消敬老金是錯的」　黃珊珊：當時做法太草率

▲台北副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，當時不斷強調是債留子孫，但26日卻稱，突然取消敬老金是錯誤的，並怪罪前台北市社會局長許立民「事情你惹出來，結果跑掉、逃回台大」。對此，台北市副市長黃珊珊替柯文哲緩頰，當時做法是太過草率，沒有經過完整溝通、倡議，是時程上最大的忌諱。

黃珊珊26日下午出席台北好社企111年度ESG產業媒合啟動記者會，針對柯文哲於上午播出的節目稱，突然取消重陽敬老金是錯誤的事情，黃珊珊回應，柯文哲上任時她還是議員，「我覺得當時的做法是太過草率。」一開始請長者開戶、將資料交給區公所後，北市府卻突然說不發了，才造成長輩如此生氣，「連我媽媽都很生氣」。

黃珊珊表示，當時她就覺得沒做好溝通，且整個價值也沒說明清楚，當時柯文哲認為發一次性的重陽敬老金不行，所以增加了老人健保補助，從20幾億元增加至30幾億元，這些資源運用應可向市民溝通，「當時的溝通是真的很差，我在當議員的時候，我們也是電話接到翻掉了。」

黃珊珊提及，這7年來台北市老人預算真的增加非常多，例如每個月敬老、愛心卡的480點，可以讓長者坐公車、捷運、去運動中心，有很多長輩感到開心，但也有些長者用不到，就會希望能收到1500元，過去沒有經過完整溝通、倡議，是在時程上最大的忌諱。

黃珊珊指出，相信這幾年來已有許多長輩知道健保補助、480點敬老愛心卡，還有一些振興活動，「我相信大家應該沒有那麼生氣。」但是如今議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，且北市府也有找到辦法發放，做法就是若歲出歲入有剩餘，就參考2年平均值的10％作為財源。

黃珊珊認為，只要在財政紀律下，北市府行有餘力就會發放，「不是誰上任會不會發，而是若台北市財政收入有餘裕的話，就一定會發。」相信長輩也非常樂意，不會希望發放敬老金後排擠到其他市政建設，不管是對年輕世代、長輩而言，都是找到一個平衡點。

最後，黃珊珊強調，「我覺得錯是錯在溝通過程很糟糕。」但在遵守財政紀律、增加老人福利的情況下，「我覺得都已經做了這個選擇，就必須要承擔。」未來就是面對現有財政紀律下，將可行做法清楚說明給長輩聽。