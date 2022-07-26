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侯友宜最新民調強勢碾壓對手　林佳龍：比賽逆轉勝最精彩

記者林銘翰／新北報導

前交通部長林佳龍投入新北市長選舉，最新民調顯示，新北市長侯友宜的支持度為57%，不僅大勝林佳龍的21%，看好度也大幅領先，林佳龍26日受訪時回應，侯友宜確實是一個很強勁的對手，但是比賽現在才要開始，「我相信任何比賽，逆轉勝是最精彩」，他會做好領頭羊的角色。

侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲新北市長侯友宜（左）、民進黨新北市長參選人林佳龍（右）。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

媒體報導，民進黨徵召林佳龍挑戰侯友宜，經過選情調查發現，國民黨擁現任優勢，民進黨則面臨苦戰，侯友宜以5成7的支持度大幅領先林佳龍的2成1，6成3選民看好侯友宜續掌新北市，僅1成選民認為林佳龍有贏面。

林佳龍下午在民進黨立委蘇巧慧、賴品妤等人的陪同下，前往新北市三重與民進黨新北市議員參選人拍攝定裝照，他在會前受訪時表示，任何民調他都會參考，侯友宜確實是一個很強勁的對手，但是比賽現在才要開始。

林佳龍舉例，就像武俠小說裡面說的，「他強任他強，我自一口真氣足」，自己就是要不斷地自我挑戰，未來他要走入基層、謙虛地傾聽民意，希望讓新北市真正地成為新的直轄市，能夠在升格後再次升級。

林佳龍認為，新北市應該要脫胎換骨的發展，他們已經組成最強的團隊，「我相信任何比賽，逆轉勝是最精彩」，而自己會做好民進黨挺頭羊的角色，帶領新北大翻新的勝選團隊，在11月26日的投票日贏得勝選。

林佳龍也提及，今天他要跟民進黨的新北市議員參選人合體、拍攝定裝照，非常感謝蘇巧慧、賴品妤前來探班，大家應該都已經做好準備，包括各種道具還有姿勢，期待這些合拍的照片可以呈現在看板，未來讓新北市民在大街小巷都可以看到，他們是一個可以促成新北大翻新的團隊。

林佳龍也說，民主社會透過選舉，「我們希望像嘉年華一樣，大家可以用很輕鬆的心情，呈現最好的一面」，自己也感受到小雞們的熱情，在這幾天的行程大家都很興奮，而剛好從今天算起，距離投票日剩下整整4個月，「我們會打一場精彩的選戰，促成新北大翻新、人民一定贏」。

蘇巧慧表示，今天有賴品妤陪她來探班，自己感到更加放心，「因為說到拍照，沒有人能夠贏她」，他們今天算是一起來當林佳龍的現場啦啦隊，期待大家可以一起拍出很好的作品，未來進而在新北市取得勝選。

賴品妤則說，林佳龍在擔任交通部長期間，順利促成交通部、台北市政府、新北市政府及基隆市政府的四方協作平台，汐止捷運在他任內有突破性的進度與發展，因此很高興看到林佳龍成為新北市長參選人，自己會盡力幫他輔選，希望大家可以投下手中寶貴的一票，選出最好的新北市長。

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