　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安團隊被酸老　她點名王必勝、王定宇：民進黨確實愛年輕的

▲▼ 蔣萬安發言人團發布記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前公布競選團隊陣容，邀請同黨立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，林奕華擔任競選總部總幹事，但名單中10人年紀加起來高達675歲，被酸為「千歲團隊」。民進黨台北市長參選人陳時中則說，「年輕的找老的，我老的就找年輕的」，引來國民黨台北市議員鍾沛君反嗆，「民進黨的團隊確實比較喜歡找年輕的」。

蔣萬安昨天公布最新競選團隊名單，包括現任議員陳永德與王浩擔任競選總部執行總幹事，現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，都被列為各區的後援會「榮譽總會長」。

對於蔣萬安團隊年齡組成相加高達675歲，陳時中今天上午出席亞太青年協會「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式後受訪說，「年輕的找老的，所以像我老的就找年輕的」。

鍾沛君則點名之前身陷桃色風波的疫情指揮官王必勝及立委王定宇，一個找了找了年輕15歲的紅粉知己，一個則找了年輕17歲的平價房東。

鍾沛君嘲諷，「民進黨的團隊確實比較喜歡找年輕的」，並喊話粗暴的耍嘴皮，「Duck不必」，尤其是有嘴說別人，沒嘴說自己。

蔣萬安25日另公布《台北隊》發言人團隊，包含實戰經驗豐富的立委、具有即時戰力及選舉經驗的中生代及能代表新世代發聲的年輕人，9名成員涵蓋各個世代，最年輕僅22歲，4名副發言人平均年齡僅25歲，包括李貴敏、李德維、洪孟楷、黃子哲及副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜等人，強調「世代共榮、肯做事」。

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機2萬交保
滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺
高嘉瑜揭民進黨憂「一屍五命」！　有股勢力醞釀「換堅」
快訊／八里左岸紅樹林　驚見一具白骨卡樹上
林志穎第一階段手術完成！　知情人士：還剩1難關
又入侵軌道！為拍列車「鳴笛還不走」　台鐵怒了
名中醫診所詐健保栽了！幫部落客做醫美　虛報皮膚病
向佐被爆「視訊裸身辣妹」！　向太回應了
捷運新物種！台大生怒轟「1族群」超擋路　反被洗版嗆爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文登基隆級驅逐艦　F-16、幻象等30戰機、23艦艇大規模操演

學者指認知作戰須有足夠資金挹注　建議立法追查金流來源

光纖20年沒更新龜速傳輸！台鐵斥資3.8億元升級快40倍　11／21完工

被怪惹出事就跑掉　許立民：感謝柯文哲「用盡所有可能」堅守價值

郝龍斌揭林智堅成綠營選舉破口！負評外溢　藍營4縣市選情受益

被柯文哲形容「放不開」　黃珊珊：若「恢復自由」就能更自在

3天2槍案綠營要盧秀燕下台　他嗆：林佳龍執政時才恐怖

蔣萬安團隊被酸老　她點名王必勝、王定宇：民進黨確實愛年輕的

柯文哲怪許立民「突取消敬老金是錯的」　黃珊珊：當時做法太草率

快訊／蔡英文未規劃出席中職明星賽　總統府祝球迷享受美好夜晚

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

蔡英文登基隆級驅逐艦　F-16、幻象等30戰機、23艦艇大規模操演

學者指認知作戰須有足夠資金挹注　建議立法追查金流來源

光纖20年沒更新龜速傳輸！台鐵斥資3.8億元升級快40倍　11／21完工

被怪惹出事就跑掉　許立民：感謝柯文哲「用盡所有可能」堅守價值

郝龍斌揭林智堅成綠營選舉破口！負評外溢　藍營4縣市選情受益

被柯文哲形容「放不開」　黃珊珊：若「恢復自由」就能更自在

3天2槍案綠營要盧秀燕下台　他嗆：林佳龍執政時才恐怖

蔣萬安團隊被酸老　她點名王必勝、王定宇：民進黨確實愛年輕的

柯文哲怪許立民「突取消敬老金是錯的」　黃珊珊：當時做法太草率

快訊／蔡英文未規劃出席中職明星賽　總統府祝球迷享受美好夜晚

Q2營收減2成　信義房屋：房市冷卻2區最嚴重

BA.5殺進高雄爆群聚！　胸腔權威：傳染力是Omicron的40倍　

光泉鮮乳、乳香世家明日起調漲　漲幅7%至9%不等

美拉南韓組「晶片四方聯盟」　陸：希望韓方多做有利中韓關係的事

來人瞬降3成「免驚」　豐邑加碼600億蓋七期最高住商大樓

天氣2段式變化出爐！這天起「全台有雨＋颱風生成機率大增」

日本年年都有死囚伏法！　內閣副官房長：廢死是不適當的

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失殺人2萬交保

林哲瑄新竹撲球弄傷左肩　關節唇破裂恐動刀

蔡英文登基隆級驅逐艦　F-16、幻象等30戰機、23艦艇大規模操演

政治熱門新聞

即／林智堅深夜再道歉：盼大家對球場有信心

李亞萍證實余天中風　憂女兒病情心力交瘁

柯文哲認了：突然取消敬老金是錯的

深綠教授怒揭「停賽真相」：球星受傷小題大作

高嘉瑜揭民進黨憂「一屍五命」　黨內有股勢力醞釀「換堅」

陳時中「競選人設」直搗柯P弱點　女網紅幕後操刀

快訊／余天辦公室稱「沒中風」　身體不適還在醫院觀察中

快訊／蔡英文未規劃出席中職明星賽　總統府祝球迷享受美好夜晚

新竹棒球場12億花去哪？　王浩宇曝差異反嗆國民黨：好意思罵人

廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了：跟檢察官說明吧

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　標案金額3.5億膨漲至12億

新竹棒球場被罵爆　他：林智堅會害死一人

LIVE／漢光實彈操演重頭戲登場！　蔡英文任內2度登艦出海視導

北捷文湖線又發生異常！1列車無法自動行駛　35人被趕下車

更多熱門

相關新聞

柯認突取消敬老金錯了　黃：做法草率

柯認突取消敬老金錯了　黃：做法草率

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，當時不斷強調是債留子孫，但26日卻稱，突然取消敬老金是錯誤的，並怪罪前台北市社會局長許立民「事情你惹出來，結果跑掉、逃回台大」。對此，台北市副市長黃珊珊替柯文哲緩頰，當時做法是太過草率，沒有經過完整溝通、倡議，是時程上最大的忌諱。

藍營北市4成基本盤拉警報　郝龍斌樂觀：黃珊珊的票會流給蔣萬安

藍營北市4成基本盤拉警報　郝龍斌樂觀：黃珊珊的票會流給蔣萬安

趙少康喊話要林智堅退選　新竹球場案移送檢調、監院調查

趙少康喊話要林智堅退選　新竹球場案移送檢調、監院調查

侯友宜民調強勢碾壓　林佳龍：逆轉勝精彩

侯友宜民調強勢碾壓　林佳龍：逆轉勝精彩

翁瑞達嗆球員受傷是小事　他驚訝：「這群人」竟認同

翁瑞達嗆球員受傷是小事　他驚訝：「這群人」竟認同

關鍵字：

蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

當沖賺600萬+特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後現況曝

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面