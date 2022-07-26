蔣萬安團隊被酸老　她點名王必勝、王定宇：民進黨確實愛年輕的

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前公布競選團隊陣容，邀請同黨立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，林奕華擔任競選總部總幹事，但名單中10人年紀加起來高達675歲，被酸為「千歲團隊」。民進黨台北市長參選人陳時中則說，「年輕的找老的，我老的就找年輕的」，引來國民黨台北市議員鍾沛君反嗆，「民進黨的團隊確實比較喜歡找年輕的」。

蔣萬安昨天公布最新競選團隊名單，包括現任議員陳永德與王浩擔任競選總部執行總幹事，現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，都被列為各區的後援會「榮譽總會長」。

對於蔣萬安團隊年齡組成相加高達675歲，陳時中今天上午出席亞太青年協會「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式後受訪說，「年輕的找老的，所以像我老的就找年輕的」。

鍾沛君則點名之前身陷桃色風波的疫情指揮官王必勝及立委王定宇，一個找了找了年輕15歲的紅粉知己，一個則找了年輕17歲的平價房東。

鍾沛君嘲諷，「民進黨的團隊確實比較喜歡找年輕的」，並喊話粗暴的耍嘴皮，「Duck不必」，尤其是有嘴說別人，沒嘴說自己。

蔣萬安25日另公布《台北隊》發言人團隊，包含實戰經驗豐富的立委、具有即時戰力及選舉經驗的中生代及能代表新世代發聲的年輕人，9名成員涵蓋各個世代，最年輕僅22歲，4名副發言人平均年齡僅25歲，包括李貴敏、李德維、洪孟楷、黃子哲及副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜等人，強調「世代共榮、肯做事」。