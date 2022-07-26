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玉山國家公園原民獎學金8月開放登記　成績優異+特殊才藝皆可申請

▲玉管處自8月1起受理轄區高中職以上學生申請獎學金。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處自8月1起受理轄區高中職以上學生申請獎學金。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處有鑑於轄區內原住民部落地處偏遠，為鼓勵原住民學子努力向學，並藉以推廣國家公園環境生態保育理念，自8月1日至31日止受理轄區高中職以上暨大專院校及研究所的原民籍學生申請獎學金，歡迎符合條件者踴躍申請。

玉管處表示，自民國94年就推動實施轄區就讀高中職暨大專院校原住民學生獎學金制度，迄今已邁入第18年，並適時邀請申請獎學金之部落學生與家長，共同分享讀書經驗與心得交流，實施多年以來成效良好。

玉管處說明，凡設籍玉山國家公園園區內，及高雄市桃源區梅山里、花蓮縣卓溪鄉卓清村2年以上，具山地原住民或平地原住民籍，就讀高中職或大專院校以上之學生，且在學學業成績平均66分以上，操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝者若符合上述條件，且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

玉管處於每年2月及8月受理申請，經審核小組審核通過後，核發就讀公私立高中職學生（含五專前3年），每學期10名、每名5000元；公私立大專校院學生（含五專後2年）及研究所學生，每學期12名、每名8000元；特殊才藝獎助學金每學期3名，每1萬元，成績優異者除核發原額度獎學金，得視該年度經費另酌予每名最高1000元之獎學金，以資鼓勵學業精進。

玉管處指出，上述實際發放名額及金額得視該年度相關預算額度酌予調整，申請期限自8月1日至31日止，請向南投縣信義鄉東埔村辦公室、高雄市桃源區梅山里辦公室、花蓮縣卓溪鄉卓清村辦公室，及玉管處各管理站索取申請表，或至玉管處網站（https://www.ysnp.gov.tw）新聞快訊下載填寫相關資料，備齊書件後逕寄「553203南投縣水里鄉中山路一段 515 號玉山國家公園管理處企劃經理課收」。

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