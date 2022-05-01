台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　頒發獎學金60學子受惠

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮於5月1日上午，舉行優秀清寒學子獎學金發送，得獎者計有大專和高中職60人，發送53萬元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮於5月1日上午，舉行優秀清寒學子獎學金發送，得獎者計有大專和高中職60人，發送53萬元獎學金，因疫情感染範圍擴大，和五一勞動節台鐵班車停駛因素，這次公開頒獎典禮改由得獎者報到領取，儘量避免群聚，亭宮鼓勵學子力爭上游，憑教育脫貧，掙出自己的一片天。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年舉辦二次的優秀清寒子弟獎學金申請，發送金額近120萬元，對象為大學、高中、職領有中低和低收入戶證明的學生，10多年來，發出金額數千萬元，獎助對象上千人，有的學生從高中、職開始申請獲獎，還一路領到大學和研究所畢業。

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今年獎學金頒獎典禮預定於5月1日舉行，未料一週來，台灣染疫人數持續攀升破萬，很多得獎學生反映該校有確診案例，不方便外出，加上五一勞動節台鐵員工請假造成火車停駛，以致無法搭車回台南。經過亭宮協調臨時決定取消公開頒獎儀式，改以報到時即領取方式，減輕學生和其家長恐慌。

亭宮董事長吳福春和承辦的府城觀興文化藝術基金會長侯明福、執行長許育嘉，到場嘉勉得獎學生，表達恭賀之意。亭宮評選申請案件，成績固然是審核因素之一，但是學生寫的事蹟內容，更是列入評分考量，有的學生若能詳實的寫出家中境況，並附上其力爭上游考取證照的證明，其實都有加分作用。

亭宮勉勵學子，出生於什麼樣的環境，並非自己可選，自己能把握的就是努力用功，天助自助人助﹗唯有勤奮向學，才能獲得多方的幫助，亭宮代替觀音佛祖和保生大帝的信徒，以大眾所捐助協助優秀學子向學，發揚宗教勸人為善的目的。