南投+22！解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔加遊客中心、玉管處

▲玉山國家公園管理處解說員確診，辦公空間進行清消（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增22例確診個案，另有4例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，其中玉山國家公園管理處一名55歲女性解說員（案48545）染疫後，疑傳染給54歲男同事（案50693），男同事之55歲妻（案51447）續遭傳染，位於水里鄉的玉管處辦公空間也緊急進行清消。

玉管處這名55歲女性解說員住在水里鄉，已接種3劑疫苗，19日有流鼻水、鼻塞、喉嚨病、咳嗽，至20日又有胸悶等症狀，22日前往醫院採PCR結果為陽性（CT值17.9），收治集中檢疫所隔離；她在16至21日的早上7時半至下午4時半上班時間，都有赴塔塔加遊客中心工作，21日下午曾赴玉管處辦公大樓。

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▲玉管處55歲女性解說員（案48545）確診。（圖／南投縣政府提供）

疑遭傳染的54歲男同事住草屯鎮，與55歲妻子同樣接種3劑疫苗，先生22日被匡列為密切接觸者後經採檢PCR呈陽性（CT值18.7）、無症狀，但其妻同日則有頭痛、四肢無力、咳嗽，安排PCR採檢陽性（CT值19.5），夫妻倆已收治集中檢疫所隔離。

案49576的23歲草屯鎮男性已接種3劑疫苗，但其30歲胞姊（案37862）因赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會而確診，該男21日發燒、咳嗽、流鼻水，快篩陽性，22日轉介至醫院採檢PCR，採檢結果亦為陽性（CT值16.9），收治集中檢疫所隔離。

而日前疑被79歲外婆（案35918）傳染的南投市母子3人（案35635至35637），另一名31歲男性家人（案48552）已接種3劑疫苗，17日列為居家隔離，但18日就流鼻水、咳嗽，21日安排PCR採檢陽性（CT值22.2），已收治集中檢疫所隔離；而昨天公布的名間鄉17歲確診高中男生也疑似發生家庭群聚感染，其73歲奶奶、44歲媽媽和16歲妹妹（案48545至48549）今天確診，收治集中檢疫所隔離。

另案49572的27歲竹山鎮女性、25歲男友（案49583）都已接種3劑疫苗，女友18日咳嗽、20日喉嚨痛和流鼻涕，22日因預計開刀於入醫院前採PCR採檢陽性（CT值24.08），男友也因陪病需求於22日至醫院採PCR採檢陽性（CT值25.18），2人當天已收治集中檢疫所隔離。

南投縣政府表示，因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資之經濟損失，將可依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定予以補償，另對為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假等之家屬，亦提供補償；受隔離或檢疫者或及其照顧者每人按日發給1000元，可於隔離期滿時洽辦縣府社會及勞動處申請服務補償金，請洽服務專線（049-2238983）或衛福部網站（https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61209-205.html）。