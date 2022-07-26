台南市反北外環南移自救會會勘　市長參選人到場關切

▲台南市長參選人、市議員謝龍介，邀請工務局人員前往會勘正在施工的北外環道，了解為何「北岸南移」，自救會市長參選人商毓芳、市議員參選人許崇州也到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長參選人、市議員謝龍介26日上午10時，邀請台南市工務局人員前往會勘正在施工的北外環道，了解為何「北岸南移」，台南市反北外環南移自救會發動百名民眾至場聲援，市長參選人商毓芳、市議員參選人許崇州也到場關心。

位於永康六甲頂的開山宮主委曾木隆指出，北外環道路的高架橋要行經六甲頂，廟方根本不知道，且此高架橋要在六甲頂設一個匝道，如此會使當地交通更加紊亂。

台南市反北外環南移自救會指出，前市長賴清德時代，北外環道路原本規劃從太平橋西邊經中華路是走平面的，但2021年變更高架橋行經中華路，為何不邀請中華路地主、住家召開說明會？且該道路經中華路至北區中華北路經立委陳亭妃協調後，就可繞入鹽水溪沿著堤岸興建。

工務局副局長陳世仁表示，北外環道路規劃一直未改變，對於自救會提出前市長賴清德規劃中華路走平面的，那僅是方案，是尚未定案的，因方案可設定許多案，再由這些案來擇一。

對於自救會希望能循著北岸堤岸興建。工務局人員表示，北岸的堤岸不夠寬，河川局不允許高架橋的橋墩落在河床內；而中華北路是沿著鹽水溪堤岸興建，但中華路段的鹽水溪是沒有堤岸。

自救會也提出，台灣西部河流是由東向西流，北外環道路也是由東向西，橋墩也是由東向西排列，影響水流有限，如此跨溪、河的橋樑是南北向，其南北向橋墩影響水流更大。

謝龍介與第六河川局人員商討結果，只要在河堤上興建，均可同意。謝龍介最後結論，目前正在興建第二期工程，第四期則是六甲頂與中華路段，希望第四期再重新規劃，以不影響中華路兩旁住家的權益為主，且也能顧及到交通的順暢，希望規劃新方案期間，能與住家召開3次的公聽會，第一次盼9月可召開。

商毓芳認為這個規劃案到底是誰核定的，市府工務局都不敢說，這個工程花160億錯誤的公共建設，難怪居民抗爭，她認為該項工程應停工，重新檢討規劃。市政還是要尊重「專業」，台灣應該停止現在以政黨的利益為優先，不斷扭曲專業、欺壓人民生存利益的政策，唯有擺脫二黨分贜才能讓「政治服務專業」，而不是「專業服務政治」。

台南市工務局指出，有關北外環道路第四期路線（西起大港觀海橋，東迄溪頂寮大橋）於2014~2015年辦理北外環道路西延路段工程可行性評估結果，即建議布設高架橋梁銜接北外環道路2、3期工程橋梁段，以增加道路容量方式來紓解通過性車流與地方性車流混合造成地方道路壅塞情形，使通過性車流透過快速道路迅速抵達目的地，並以匝道方式提供橫交道路車流進出北外環道路。

北外環四期工程於2018年10月29日辦理環境影響說明書之民眾說明會已說明工程範圍及相關規劃內容(全線為高架橋布設)，另於2020年11月13日及2021年2月22日辦理本案都市計畫變更民眾說明會，於2022年1月17日於北區區公所及永康區公所辦理都市計畫公開展覽說明會併同說明本案工程設計內容，於會前已將公開展覽說明會通知單寄予工程範圍內之地主，並函請工程沿線之里辦公室協助分發10,500份通知單予行政轄區內里民，並公告於市府網站、刊登聯合報報紙（2021年12月29日至31日及2022年1月3日至5日），市府已儘最大努力通知沿線居民及權益關係人。有關自救會提及永康區中華路高架橋比照北區中華北路，沿著堤岸走，設計單位將會與相關單位研議。