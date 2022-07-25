中央地方合作新市安居社會住宅動工 　黃偉哲贈六甲火鶴花祝賀

▲台南科學園區第一座地上14層、地下3層，670戶的「新市安居社會住宅」25日動工，市長黃偉哲當場致贈六甲火鶴花給花次長祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



落實居住正義，台南再邁出一大步，臨台南科學園區第一座地上14層、地下3層，670戶的「新市安居社會住宅」25日動工，由內政部次長花敬群、營建署長吳欣修與市長黃偉哲、國家住都中心執行長黃景茂、立委林宜瑾及民代共同執鏟，祈求工程順利，讓在地居民、返鄉青年安心成家立業，促進產業聚落發展。





內政部次長花敬群表示，中央在台南有六個社宅基地，逾2000戶已經完成招標。兩週前到台南為安居社宅開工，25日再度來為新市的社宅舉行動土，可見台南市府團隊與中央共同合作的效率。住都中心到今年底會持續在台南招標，可望有機會達到4000戶社宅目標；他認為2023年再與台南市府團隊共同將社宅數量衝到7000至8000戶指日可待，他強調不單是數量，更會以優質的施工品質與設計吸引大家的進住。





市長黃偉哲當場致贈六甲火鶴花給花次長，他指出「社會宅、租金補貼及包租代管與囤房稅」，是台南市府以「胡蘿蔔與棍子」為青年朋友建置良好生活實現的策略，本案「新市安居社會住宅」臨新市區富安路與民生路，公共空間有店鋪、辦公室及社福中心，是由台南市政府提供市有地，中央國家住都中心主辦興建，屬於市府與中央建立合作互惠式，可說是國家隊與台南合作的典範。





「新市安居社會住宅」基地鄰近台南科學工業園區，公共設施規劃完善，周邊有活動中心、以光電設置的遊樂場、風雨球場、公園、停車場等，社宅一樓還設置了社會福利服務中心，未來可提供地區民眾即時關懷及幫助，對於社會安全網強化很有幫助。台南市長黃偉哲再度感謝中央對於台南公宅的支持，南市府團隊也會持續與中央合作，繼續盤點新的基地，提供國家住都中心興辦。





都發局表示，台南公宅目前動工戶數已達2166戶，後續市府與中央在台南市規劃及興建中的台南公宅，將達7000戶。未來繼續將在安南區、永康區、安平區及新營區等基地興辦。台南公宅今年下半年預計再有584戶動工，都發局目前尚有公辦都更案回饋取得台南公宅，包括南區大鵬五村正在招商中，歡迎廠商踴躍投標。市府致力於維護居住正義推動台南公宅，未來仍將以務實多元方式興辦，與中央合作共同努力，照顧市民居住需求。