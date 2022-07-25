永續台日友誼攜手共推觀光　 黃偉哲五聘一青妙續任親善大使

▲永續台日友誼攜手共推觀光，台南市長黃偉哲五聘一青妙續任親善大使。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台日混血作家一青妙，2015年獲邀擔任台南市首位親善大使後四度續聘，市府25日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台南親善大使一青妙聘任暨舞台劇《時光の手箱》公演宣傳記者會」，由市長黃偉哲親頒親善大使聘書五聘一青妙，並致贈印有吉祥物魚頭君摺扇，感謝對台南支持，盼永續台日友誼攜手共推台南國際觀光。

台日混血作家一青妙任台南親善大使期間，對於推廣台南觀光不遺餘力，常於個人網路專欄、個人推特帳號分享台南的美好，適逢其參與之舞台劇，《時光の手箱》台南公演宣傳記者會，台南為該劇巡演最終站，誠摯邀請市民朋友8月5日至7日，來台南文化中心演藝廳欣賞公演。





立委郭國文、觀旅局長郭貞慧、財團法人影想文化藝術基金會執行長李崗、副執行長陳煥華及台南市觀光工廠協會理事長梁金生、台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻、台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰等，皆到場共襄盛舉。



市長黃偉哲表示，很榮幸能邀請一青妙小姐，再次擔任親善大使，由於2019年後受COVID-19疫情影響，感謝一青妙小姐支持，同時對於李崗導演的舞台劇《時光の手箱》，歡迎大家在8月5日至8月7日3天，來觀賞公演。





回顧過去南市府與一青妙的合作，可見到其在著作、個人社群網站等場域，持續為台南發聲，透過親善大使的角色，促進台南與日本之間觀光、人文藝術等各層面的交流，歡迎一青妙回「家」，很高興一青妙不只自己回台南，還把舞台劇《時光の手箱》這麼優質的公演帶到台南，帶給台南的觀光、藝文新亮點。



台南親善大使一青妙說，非常興奮再次擔任親善大使這任務，8月5日至7日連續3日將於台南公演，最後的3場在台南演出，這是很榮幸的事，也希望台南的朋友都可以來欣賞。



李崗導演表示，由於台南是他的老家，當然希望來到這裡演出，將於8月5日至8月7日台南演出3場，是一部令人難忘的影片，期盼大家一起來觀賞優質好看的舞台劇。





觀旅局長郭貞慧指出，這是台南市第五度聘任一青妙擔任台南市親善大使，過去合作期間，一青妙自主出版台南專書，像是《我的臺南：一青妙的府城紀行》、《什麼時侯去台南？》，更於2016年邀集日本團隊至台南拍攝自傳性電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，也擔任紅椅頭觀光俱樂部「消除疲勞之旅」講座主講人，可謂對推廣台南觀光貢獻良多。目前因疫情變化各國國境或即將開放，感謝一青妙願意繼續擔任親善大使，期待在觀旅局與一青妙合作之下，順利對日推廣疫後台南國際觀光。





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