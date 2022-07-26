屏東地檢署宣誓賄選零容忍　查緝賄選如搜救犬使命必達

▲屏東地檢署26日早上在該署一樓大廳舉辦反賄啟動記者會 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署因應11月月26日舉行之地方公職人員選舉，並為淨化選風及提升民眾之反賄意識，以確保選舉能公正、和平的進行，於今(26)日上午9點30分許，在該署一樓大廳舉辦『拳力出擊「鷲」給力，查察賄選so EASY』反賄啟動記者會，由檢察長陳盈錦主持，邀請縣府教育處鄭如華科長、九如國小白博仁校長、惠農國小林純宇校長及九如龍威跆拳道館教練廖永吉等參與，共同發表反賄宣言，宣示各項反賄、查賄行動全面啟動。

記者會先由屏東縣政府消防局特種搜救大隊隊員章志強、蔡志勇以及林家右帶領搜救犬Mona帥氣登場，希望以搜救犬的忠誠精神作為此次反賄選象徵，顯現屏檢查賄行動也如同搜救犬出任務一樣不懼艱難、使命必達。

另邀請九如龍威跆拳道館學員，將跆拳招式結合舞蹈及太極展現，最後以前踢擊破的精采表演，迎出檢察長進行反賄擊破宣示，展現「全力出擊、堅決查賄」的意志，亦宣揚著如擊破木板般，只要有正確的觀念與方式，小朋友也能成為檢舉賄選、傳送反賄意識的小尖兵。

屏東地檢署於2018年地方公職人員選舉，榮獲法務部所頒發選舉查察績效優良與整體起訴及提起當選無效之訴正確率績效優良等獎項。年底選舉，屏檢再次強調賄選行為零容忍，並鼓勵民眾以具體行動支持地檢署查察賄選的決心，若發現有賄選情事，籲請民眾勇於撥打檢舉賄選專線「0800-024-099」，撥通後再按4即有專人處理，對於檢舉人身分絕對保密，期盼與屏東鄉親共同建立一個乾淨、公正的選舉環境與選風而努力，一起為守護臺灣的民主盡一分心力。