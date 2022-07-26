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趙少康喊話要林智堅退選　新竹球場案移送檢調、監院調查

我們想讓你知道…斥資12億打造的新竹棒球場自啟用後負評不斷，時任新竹市長林智堅為此二度道歉。中廣董事長趙少康26日透過臉書發文指出，台灣援助瓜地馬拉蓋出大聯盟等級棒球場只花9億，然而，改建新竹球場花費12.1億還蓋不好，究竟由誰招標？誰發包？誰監造？誰考核？誰下令沒驗收就開打？都要好好釐清，並移送檢調以及監察院調查。

▲▼「四個同意，就是民意」戰鬥藍「公投公車」上路記者會，在戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康的發起下，邀集前總統馬英九、前台北市長郝龍斌及國民黨籍立委賴士葆，共同發起公投公車活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

斥資12億打造的新竹棒球場自啟用後負評不斷，時任新竹市長林智堅為此二度道歉。中廣董事長趙少康26日透過臉書發文指出，台灣援助瓜地馬拉蓋出大聯盟等級棒球場只花9億，然而，改建新竹球場花費12.1億還蓋不好，究竟由誰招標？誰發包？誰監造？誰考核？誰下令沒驗收就開打？都要好好釐清，並移送檢調以及監察院調查。

趙少康說，新竹棒球場改建劣蹟斑斑，不只廣大職棒球迷驚呆，也不捨球員受傷。而總統蔡英文只知陪林智堅剪綵、蹭聲量，不管球場施工品質，也不好好查看林智堅論文抄襲有多離譜，就是要替他背書，連民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民進黨台中市長參許人蔡其昌一起被拖下水。

趙少康認為，林智堅在新竹市長任內，以蓋公園、美化城市獲得不少年輕人認同，如今一座落漆的新竹棒球場，證明林智堅治理根本是「金玉其外，敗絮其中」，難道桃園人還敢讓林智堅入主？他也表示，林智堅不認錯，硬拗到底做困獸之鬥，只為了阻擋民進黨年底選情崩盤，呼籲林智堅趁早退選，別拉低選戰素質。

此外，趙少康表示，新竹棒球場改建經費從3.5億提高至12億，還採用最有利標，未料新竹市政府卻選擇有偷工減料、重大工安意外前科的廠商施作，開賽2天讓張祐銘、林哲瑄、林智勝、劉基鴻等4位球員受傷，簡直比第三世界國家的施工品質還差，真是貽笑大方、謀財害選手。

趙少康進一步說，桃園球場新建花8.3億、台中洲際球場花10億、斗六球場8億，連台灣援助瓜地馬拉蓋出大聯盟等級的棒球場只花9億，然而，改建新竹球場花費12.1億還蓋不好，未來很可能為了修補缺失再追加預算，這已經不是林智堅口頭道歉，說會扛責就能解決。

趙少康指出，誰招標？誰發包？誰監造？誰考核？誰下令沒驗收就開打？每一個環節都必須徹查究責，並移送檢調以及監察院調查，絕對不是讓基層公務員背鍋就能了事。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

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