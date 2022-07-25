雲林+400　12-17歲第3劑接種完成率未達6成

▲雲林縣25日新增400例確診，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（25）日新增400例本土確診個案，分別為分別為斗六88例，虎尾62例，斗南29例，北港24例，二崙、西螺22例，古坑18例，土庫、麥寮17例，四湖14例，大埤、莿桐、台西13例，崙背11例，林內9例，褒忠、元長8例，水林5例，口湖4例，東勢3例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣累計252確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增確診個案中，年齡分布在未滿1-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有439人、確診者居家照護在管中有3213人。7/22滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打以來已531人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲111年度統計本土累計確診數共81617例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共81617例，其中累計252例為死亡，今日新增2例死亡確診個案，分別為1位男性與1位女性，年齡皆為90多歲，分別有高血壓、 糖尿病、失智、慢性腎病等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗，另1位未曾接 種疫苗，皆於7/20 死亡，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種數據分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣COVID-19疫苗接種全人口涵蓋率第1劑為 88.8%、第2劑為 83.3%、第3劑為 68.4%，但5-11歲第2劑接種完成率為52%，12-17歲第3劑接種完成率為59.9%，尚未達6成，另75歲以上長者第3劑接種率僅61.4%，呼籲65歲以上長者把握7月底前接種任一劑疫苗，皆可領500元禮券及2劑家用快篩試劑。

▲雲林縣衛生局呼籲65歲以上長者把握7月底前接種任一劑疫苗，皆可領500元禮券及2劑家用快篩試劑。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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