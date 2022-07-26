在官邸辦便當會林佳龍也來了　蘇貞昌挨轟反喊：支持自己候選人「天經地義」

▲左起行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選年底登場，面對新北市長這一戰，行政院長蘇貞昌特別安排在官邸舉行便當會，邀請37位議員參選人對話，卻引來質疑行政不中立。對此，蘇貞昌當天受訪回應，做為政務官，應隨時了解行政院在各方面所做的事情和地方是否契合，對於自己政黨的候選人給予支持、加油，則是天經地義的事。

林佳龍曾表示，蘇貞昌在擔任台北縣長時期政績卓著，相當支持新北建設，是他競選的最大靠山，隨後則透露蘇貞昌已經安排在25日、26日於行政院官邸舉行便當會。身為新北市長參選人的林佳龍，25日也出席與會。

葉元之表示，行政院長官邸位於台北市金華街，又稱金華官邸，馬政府時代閒置未使用，2018年民進黨政府花了上千萬整修，讓時任閣揆賴情德進住，當時行政院發言人徐國勇還說，「金華官邸之修繕，係為建立國家之長期制度，不是為賴清德院長個人，更有助於節約公帑」。

葉元之指出，目前「官邸」的主人是蘇貞昌，若是要在官邸舉辦「選情便當會」，動用的經費應該是公帑，總不可能是叫民進黨新北市各參選人自己帶便當吧，用人民納稅錢為黨同志助選合理嗎？沒有違反行政中立？把納稅人供養的行政院長官邸，變成林佳龍行政院競選聯絡處，「連演都不演了」。

對於便當會一事，蘇貞昌說，過去林佳龍在擔任交通部長的時候，對於新北市很多的交通規劃及各方建設，他都非常注意，所以今天特別撥開原訂的行程趕來，「因為這個行程訂得很快，而林佳龍做為一個要參選新北市長的人非常忙，特別趕來表示他的重視跟誠意，我們非常高興」。

至於挨轟「行政不中立」，蘇貞昌認為，身為一個政務官，要隨時了解自己在做的事情和地方是否契合，對於自己政黨的候選人給予支持、加油，則是天經地義的事。