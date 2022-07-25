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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安公布競選團隊陣容　陳時中酸：他應該要加快腳步

記者林銘翰／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊新人事，民進黨台北市長參選人陳時中回應，蔣萬安應該要更加快腳步，競選團隊的組成代表候選人的意思，「相關協助我們競總的人，相對地社會認同比較高」。

蔣萬安下午在臉書發文說明，國民黨立委林奕華將擔任他的競選總部總幹事，國民黨立委賴士葆、費鴻泰為競選總部副主委。另外，國民黨台北市議員陳永德、王浩則將出任他的競選總部執行總幹事。

陳時中晚間在民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨立委莊瑞雄、林楚茵等人的陪同下，前往下內埔福安宮出席《阿中與你相見歡》首場活動。

陳時中受訪時表示，選舉沒有所謂的深藍深綠，所有市民都是他的服務對象，民進黨台北市黨部、競選總部會依據候選人的需要，在時序上做出適當的安排。

陳時中強調，「我們的選舉沒有分藍綠，我們要服務的對象是全體市民」，所以不管選民是藍、是綠還是白，都是自己的服務對象，都是大家的好市民，「市民有需要我們就盡量去好好做」。

陳時中認為，選舉就是要讓市民能夠了解候選人，候選人也需要了解當地的需求，「所以建立這樣互動的關係，是有必要的」，今天看到這麼多民眾前來支持，讓他感到非常感動，有市民認同是他選舉的最大動力。

陳時中說明，自己接下來會走向26位台北市議員參選人，同時也跟選民相見歡，顯示民進黨對於市民的互動非常重視，「不是我們說在上面想要怎麼做，我們在意所有市民感覺，從市民的感覺出發，做好市政服務」。

有關蔣萬安公布競選團隊新人事，陳時中則酸說，蔣萬安應該要更加快腳步，競選團隊的組成就代表候選人的意思，「相關協助我們競總的人，相對地社會認同比較高」，相信其他候選人也會用這角度來選取團隊。

陳時中也說，自己的競選總部已經準備的差不多，「我們速度很快，整個競總的腳步進度，這也是代表未來行政的效率，所以我們的腳步很快」。

▼民進黨台北市長參選人陳時中出席《阿中與你相見歡》首場活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳時中出席《阿中與你相見歡》-陳時中與陳聖文。（圖／記者周宸亘攝）

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