陳時中：防疫是人與病毒的戰爭　搞不清楚的人擔不起大事

▲民進黨台北市長參選人陳時中出席《阿中與你相見歡》首場活動。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中25日表示，防疫是人與病毒的戰爭，不要搞成是人與人之間的戰爭，連目標跟對象都弄不清楚的人「擔不起大事」，能夠承擔事情的人要把對象、做事情的方向分清楚，這樣才能做對事情。

陳時中晚間在民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨立委莊瑞雄、林楚茵等人的陪同下前往下內埔福安宮，參加民進黨台北市議員參選人陳聖文舉辦的《阿中與你相見歡》首場活動。

陳時中致詞時表示，今天在場有很多里長，都是讓他瞭解民意的尖兵，讓自己能夠瞭解民眾的需要，市民與市政沒有所謂藍綠，「市民有需要，里長反映、議會通過，就絕對拚命來做」，這是他給大家的承諾。

陳時中說明，現在市政做得好的部分，未來一定會延續，先前他有講到台北市的市政遲滯、停頓，「不是說台北市政什麼都沒做，只是有可以改進的地方」，未來透過中央與地方政府的整合，經由地方政府的協調讓速度加倍、加快，他會讓台北市政越來越好。

陳時中提到，自己在小時候看著一片的墳墓長大，尤其在父親過世的時候，對於生老病死有很深的感觸，過去他在擔任衛福部長期間，掌管生老病死，所以特別關心在長照與殯葬的部分，未來怎麼樣可以做得更好。

陳時中也說，在過去推動長照與防疫的時候，民政與警政系統成為防疫裡面非常堅強的後盾，讓台灣在全民防疫、抗疫上有相當的成績。

陳時中表示，至今仍然有人在批評防疫的事情，但是防疫是人與病毒的戰爭，不要搞成是人與人之間的戰爭，連目標跟對象都弄不清楚的人「擔不起大事」，能夠承擔事情的人要把對象、做事情的方向分清楚。

陳時中也說，未來還有很多事情要聆聽各位市民的需要，希望透過里長或議員的反映，可以讓他對事情的瞭解更多，同時也讓團隊做得越來越好，期望台北市民給他支持，讓他能夠順利當選。