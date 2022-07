女高中生大考被迫脫胸罩　「監考官都男性」崩潰被男學生包圍考試

▲印度傳出女學生考試時,被迫脫下胸罩。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

印度喀拉拉邦近來舉行全國資格入學考試(NEET),卻傳出多名女學生到場後突然被告知服裝穿著不符合規定,強迫當場脫下胸罩,才能進場和其他男性一起考試,讓女學生心理留下創傷,誇張事件震驚全國。目前警方已逮捕7名涉案教育機構人員。

一名17歲女學生17日參加考試時被迫脫掉內衣,飽受煎熬的她後來向奎隆(Kollam)警方報案才讓事件曝光。受害女學生父親表示,女兒按照NEET考試規定穿著合適衣物前去應試,然而一到考試會場突然被告知不可以穿著胸罩,當場強迫她脫下來,如果不願意脫就不行參加考試,可是公告中完全沒有提到相關規定。

Allegations that girls were forced to remove their bra before taking the #NEET medical entrance exam at Kerala's Kollam on Sunday are snowballing with a state minister urging the Centre to take action.



( Continue Reading ) pic.twitter.com/EhlWWMIHF2