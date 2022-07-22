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女高中生大考被迫脫胸罩　「監考官都男性」崩潰被男學生包圍考試

▲▼考試，考生，試題，律師，司法，法律。（圖／視覺中國）

▲印度傳出女學生考試時，被迫脫下胸罩。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦近來舉行全國資格入學考試(NEET)，卻傳出多名女學生到場後突然被告知服裝穿著不符合規定，強迫當場脫下胸罩，才能進場和其他男性一起考試，讓女學生心理留下創傷，誇張事件震驚全國。目前警方已逮捕7名涉案教育機構人員。

一名17歲女學生17日參加考試時被迫脫掉內衣，飽受煎熬的她後來向奎隆(Kollam)警方報案才讓事件曝光。受害女學生父親表示，女兒按照NEET考試規定穿著合適衣物前去應試，然而一到考試會場突然被告知不可以穿著胸罩，當場強迫她脫下來，如果不願意脫就不行參加考試，可是公告中完全沒有提到相關規定。

女學生受辱後，哭著把事件告訴爸媽，媽媽只能先把自己的披肩披在她身上簡單遮掩，讓她再回去考試，目睹房間裡散落一地女性內衣，而且監考人員大多是男性。爸爸心疼表示，「到處都是女性內衣，還得在男學生包圍下考試，我無法想像當下她們心裡有多不舒服」。

事件爆發後，引發多名女學生向警方報案，有女學生表示，她一到考場被告知服裝不符合規定，考場人員突然用剪刀把她衣服的扣子剪掉，只給她膠帶簡單把衣服黏住。還有女學生表示，她被迫脫掉胸罩後，原以為會被妥善收好，結果卻全丟到地上，考完試後一群女生尷尬撿回自己內衣，還有人忍不住哭了出來。

誇張事件讓喀拉拉邦高等教育部長賓杜(R. Bindu)怒批，國家檢定機關竟然做出這種行為，令人失望無法接受。喀拉拉邦人權組織也下令事件進行調查，警方目前已逮捕7名涉案的教育機構人員，其中5名是女性，調查小組將會在4周內提出報告。

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