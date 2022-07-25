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畫面曝光！7歲童「下棋速度太快」惹到AI　手指當場被機器人打斷

畫面曝光！7歲童「下棋速度太快」惹到AI　手指當場被機器人打斷。（圖／翻攝自Twitter）

▲下棋機器人突然壓住男童的手。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯莫斯科近來舉行國際西洋棋比賽，一名7歲男童與AI機器人對戰時，疑似因為下棋速度太快超過AI機器人預期，竟然當場打斷他的手指，嚇得現場民眾趕緊幫忙把他救出，事發影片在網路上瘋傳，引發外界關注。

事件19日發生在於莫斯科舉行的西洋棋大賽中，影片中可看到，AI機器人與7歲男童克里斯托弗(Christopher)對戰時，機械手臂突然緊緊壓住克里斯托弗手指，克里斯托弗雖然很痛卻無法抽手，後來在多名成人的幫忙下才終於脫困。

莫斯科國際西洋棋總會主席拉扎列夫(Sergey Lazarev)表示，這台機器人於7月13日至21日所舉行的比賽中使用，也曾在之前的多場比賽中使用過，從來沒有發生過類似事件。

副主席斯馬金(Sergey Smagin)表示，AI機器人是在男童拿走一個棋子後突然攻擊，懷疑與男童沒有等待AI完成動作，就突然伸手移動棋子有關，「使用上有一定的安全規定，很顯然男童違反了這些規定，當他採取行動前，他應該先等待一下，這是一起非常罕見的案例」。

拉扎列夫表示，男童雖然手指受傷，隔天上了石膏仍回到會場完成比賽，目前家長向警方報案，莫斯科體育局也已收到通報，他們會盡可能為這家人提供幫助，並且對AI機器人採取措施，以免類似情況再次發生。

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