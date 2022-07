畫面曝光！7歲童「下棋速度太快」惹到AI　手指當場被機器人打斷

▲下棋機器人突然壓住男童的手。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯莫斯科近來舉行國際西洋棋比賽,一名7歲男童與AI機器人對戰時,疑似因為下棋速度太快超過AI機器人預期,竟然當場打斷他的手指,嚇得現場民眾趕緊幫忙把他救出,事發影片在網路上瘋傳,引發外界關注。

事件19日發生在於莫斯科舉行的西洋棋大賽中,影片中可看到,AI機器人與7歲男童克里斯托弗(Christopher)對戰時,機械手臂突然緊緊壓住克里斯托弗手指,克里斯托弗雖然很痛卻無法抽手,後來在多名成人的幫忙下才終於脫困。

莫斯科國際西洋棋總會主席拉扎列夫(Sergey Lazarev)表示,這台機器人於7月13日至21日所舉行的比賽中使用,也曾在之前的多場比賽中使用過,從來沒有發生過類似事件。

副主席斯馬金(Sergey Smagin)表示,AI機器人是在男童拿走一個棋子後突然攻擊,懷疑與男童沒有等待AI完成動作,就突然伸手移動棋子有關,「使用上有一定的安全規定,很顯然男童違反了這些規定,當他採取行動前,他應該先等待一下,這是一起非常罕見的案例」。

拉扎列夫表示,男童雖然手指受傷,隔天上了石膏仍回到會場完成比賽,目前家長向警方報案,莫斯科體育局也已收到通報,他們會盡可能為這家人提供幫助,並且對AI機器人採取措施,以免類似情況再次發生。

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/



On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar