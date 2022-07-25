狡猾變種BA.2.75！傳染力是「BA.5的3.24倍」　更易突破性感染

▲研究證實，BA.2.75傳染力比目前流行的BA.5還要高出3.24倍。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

在印度首次被發現的BA.2亞變種「BA.2.75」正式入侵台灣，而在世界多國也出現相關感染案例。如今傳染力驚人的BA.5已陸續取代BA.2成為全球主流毒株，但美國一項研究卻證實，BA.2.75的傳染力更強大，足足是BA.5的3.24倍之多。儘管目前BA.2.75在國際間仍處於早期傳播階段，且引發重症與死亡的比例還不可知，但專家仍提醒，千萬不可大意。

根據美國阿肯色州立大學的最新研究，在過去3個月中，Omicron亞變種BA.2.75在印度的傳播速度，比BA.5還要快3.24倍。目前已知BA.5的傳播速度比新冠原始毒株還要快5倍，BA.2.75恐將會成為新一波主流毒株。從病毒結構看來，BA.2.75更容易引發突破性感染與再度感染。

▲研究發現，亞變種BA.2.75擁有更多的刺突蛋白。（示意圖／CFP）



研究顯示，BA.2.75相較其他變種病毒擁有更多的刺突蛋白，因此能夠有效地穿透宿主細胞，同時避開因為接種疫苗或是感染後所形成的抗體。

世界衛生組織7月7日正式將BA.2.75歸類為需要監測的Omicron亞變種病毒，而這也意味著，BA.2.75具有更高的傳染力或致死率，可能影響公眾健康。BA.2.75目前在國際間仍處於傳播的早期階段，其重症率與死亡率尚不可知。專家們則認為，為了防止BA.2.75在社區內引發感染，應該大規模擴大檢測範圍。

台灣22日出現首例BA.2.75變異株亞型個案，是一名北部30多歲印度籍男性，曾經接種3劑疫苗，7月10日從印度和2名親友入境，於機場確診；經過定序發現，該男感染OmicronBA.2.75，親友則驗出BA.4。三人目前都已經解除隔離，因為檢疫期間沒有接觸其他人，疫情無外擴，也沒有匡列接觸者，屬於成功攔截。

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