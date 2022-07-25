孕婦被大貨車輾壓全身粉碎　懷胎8個月嬰奇蹟從「破裂子宮」出生

UP: Baby that came out alive from womb as truck crushed pregnant mother 'out of danger' https://t.co/jaa4sBHiMv — TOI Cities (@TOICitiesNews) July 22, 2022

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦菲羅扎巴德縣(Firozabad)一名26歲孕婦和丈夫騎車時，與一輛大卡車相撞發生嚴重車禍，全身慘遭輾壓骨折的她臨死前，懷胎8個月的女嬰竟然從破裂子宮中出生。醫生表示，女子全身幾乎慘遭粉碎，女嬰能夠出生並且活下來堪稱奇蹟。

警方表示，來自亞格拉(Agra)的26歲女子卡米妮(Kamini)，20日與丈夫拉穆(Ramu)騎機車正要前往父母家，一輛大卡車突然高速往他們的方向開來，他們雖然試圖閃避仍不幸被撞上，導致卡米妮當場身亡，拉穆也因為受傷送醫，肇事司機則駕車逃離現場。

目擊者表示，卡米妮被車撞傷後，竟然當場生下女嬰才死亡，眼前景象讓他們不敢置信。醫生吉普塔(LK Gupta)表示，女嬰雖然早產出生但是情況良好，身上只有輕傷，「我看到事故現場的照片，死者大部分身體幾乎都被壓碎，孩子能夠活下來是奇蹟」，孩子將由倖存的拉穆照顧，警方已根據監視器畫面追捕司機中。

▼母親當場被撞死，嬰兒卻奇蹟出生。（圖／示意圖／CFP）