南投綠營今誓師大會　賴清德、陳時中獻聲勉蔡培慧全面勝選

▲南投縣長參選人蔡培慧率民進黨籍參選人於中興新村營盤口造勢。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧，今天率領所有黨籍鄉鎮長、議員參選人召開「團結前行‧南投升級」誓師大會，表達今年11月26日爭取全面勝選的決心；允諾擔任蔡培慧競選總部榮譽主委的副總統賴清德、前疫情中心指揮官暨台北市長參選人陳時中都錄影獻「聲」表達祝福。

民進黨誓師大會上午在南投市中興新村營盤口舉行，蔡培慧現場宣布由集集鎮長陳紀衡為競選團隊發言人，立委暨民進黨南投縣黨部主委羅美玲、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、南投縣議員賴燕雪（南投市長參選人）、陳翰立（名間鄉長參選人）、前縣議員陳昭煜（集集鎮長參選人）、葉銘豐（水里鄉長參選人）、曾煌棊（草屯鎮長參選人），以及縣議員參選人廖梓佑、王秋淑、陳宜君、葉仁創、楊玉秀、林良政、陳玉鈴、李帛璋、曾琮愷、沈夙崢、吳棋楠、蘇昱誠全員到齊，向當地香火鼎盛的「七將軍廟」上香、祈求年底贏得勝選。

蔡培慧指出，營盤口過去不但是軍事要地，也匯聚農業、工商業及科技業，更是融合閩客漢人、新住民的多元文化場域，今與優秀的「南投隊」成員一起從營盤口出發，矢志要讓南投邁向嶄新發展階段。

賴清德透過影片對蔡培慧腳踏實地、長年深耕南投表達肯定，也認為蔡是未來帶領南投不可或缺的重要人才，並向鄉親喊話：「南投選舉有優秀的人才就已經是『贏在盤口』了，勉勵大家繼續努力讓南投贏全盤、民進黨的縣長、鄉鎮長、縣議員都打出漂亮的全壘打。」

▲▼副總統賴清德、台北市長參選人陳時中以錄影方式為南投縣參選團隊打氣。（圖／蔡培慧競選總部提供）

同時在台北市跑競選行程的陳時中在影片中說，蔡培慧是了解鄉親的心聲、知道鄉親需要什麼、南投的未來可以如何發展的領導者，不但具備專業、學識，更重要的是如何在中央和地方針對法規、政策面，具有溝通、協調與整合的良好能力，才能成功帶領更多有心創造南投好未來的人才。

羅美玲致詞表示，蔡培慧今天選在南投市營盤口團結眾人、穩健前行，今年11月26日請南投人相信自己、相信想要改變的決心，全國人民將會看見南投的改變。