ET民調／陳其邁支持度55.6%、施政滿意65.6%　領先柯志恩達29%

▲ 陳其邁、柯志恩。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

面對年底九合一選戰，國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，迎戰尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁。對此，《ETtoday民調雲》7月21至22日，針對20歲以上高雄市民進行民調，根據最新結果顯示，陳其邁獲55.6%支持、柯志恩26.6%，兩人差距達29.0%。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，陳其邁、柯志恩兩人對決，支持度分別為55.6%與26.6%，差距29.0%；而看好度方面，有66%市民看好陳其邁能順利競選連任，僅有18%市民看好柯志恩能夠勝選。

進一步交叉分析後發現，在不同的性別與年齡中，陳其邁的支持度均高於柯志恩，其中又以女性、20-39歲相對較高；而柯志恩支持度方面，則是以男性、60-69歲相對高於其他族群，與陳其邁的差距都在兩成以下，落後幅度較小。

▲▼《ETtoday民調雲》針對高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩進行民調，支持度與看好度結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）



至於政黨傾向方面，陳其邁除了在民進黨、時代力量及泛綠族群中獲得高優勢的支持度外，在中間選民中亦有接近半數的48.6%支持度；若由高雄市各選區分析，陳其邁在第一（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）、二（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）、三（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）獲得約七成支持度，領先幅度達五成以上。至於兩人差距較小的選區，則落在第四（楠梓、左營），以及第六選區（鼓山、鹽埕、旗津），陳其邁的領先幅度僅在一成以下。

在陳其邁的施政滿意度方面，民調結果顯示，65.6%高雄市民對陳其邁的施政表現感到滿意（非常滿意28.3%、還算滿意37.3%）；另有29.3%高雄市民對陳其邁施政表現感到不滿意（非常不滿意10.2%、不太滿意19.1%）。

另外，有69.6%的高雄市民對於住在高雄市感到幸福（非常幸福25.6%、還算幸福44.0%）；而有26.1%高雄市民認為不幸福（非常不幸福8.6%、不太幸福17.5%）。

▲▼《ETtoday民調雲》針對高雄市長陳其邁施政滿意度、居住高雄幸福度進行民調，結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）



至於陳其邁在今年四月份，面對Omicron疫情的防疫表現，有67.4%的高雄市民表示滿意（非常滿意29.1%、還算滿意38.3%）；另有28.2%高雄市民表示不滿意（非常不滿意9.6%、不太滿意18.6%）。

最後，在高雄市民最在意的市政發展項目排序，以社會福利（53.0%）為第一，其次包括：空氣品質（50.0%）、交通建設（46.8%）、經濟發展（46.0%），以及社會治安（44.6%）。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年7月21日至22日進行，以高雄市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,328份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。進行統計分析之前，原始資料先依高雄市最新人口統計資料（111年6月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合高雄市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼《ETtoday民調雲》針對高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩進行民調，兩人各區域支持度比較結果。（圖／ETtoday民調雲）



▼《ETtoday民調雲》針對高雄市民最在意的市政發展項目進行民調。（圖／ETtoday民調雲）

