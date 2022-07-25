林昶佐自曝遭家暴全身傷疤　被破酒瓶刺到皮開肉綻、眼鏡、手錶被打爛

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐近日發布自製網路節目「離不開的武德殿」，和來賓暢談過去人生的難題跟遺憾，林昶佐也揭露過去曾遭家暴的傷疤，林表示，國中之後，父親三天兩頭在家中掀起腥風血雨，在第一線的母親遭受極大的身心創傷，自己的雙手、腹部、頭部也留下許多傷口，「希望社會大眾用正確的態度來看待家暴問題，更是希望讓許多在陰暗角落的受害者知道，你並不孤單。​」

除在節目上講述相關內容，林昶佐25日在臉書發文闡述相關經歷，林表示，國中之後，父親三天兩頭在家中掀起腥風血雨，在第一線的母親遭受極大的身心創傷，「而我為了保護家人，雙手、腹部、頭部都因父親的暴力相向而留下許多傷口，包括常被朋友發現的右手背、食指、手腕的傷痕。而如同其他的家暴受害者，心理創傷的問題則靠服用藥物來治療。」

對於心理狀態被社會輿論衝擊，林昶佐指出，日子久了，肉體的傷口總會癒合，焦慮症長期控制下來，自覺狀況都滿穩定，就算被人惡意攻擊身心症或因之無法當兵的問題，也能一笑置之，「我認為自己很堅強，不會再受到家暴問題的任何影響。​」

林昶佐表示，直到近年來，自己曾在處理家暴選服案件時持續發抖，在家暴修法公聽會上無法好好言語，連閱讀家暴相關研究資料都會心神不寧，甚至只是在親子議題活動上致詞，都常不由自主顫抖落淚。日前父親友人一句「你跟你爸長得好像」的寒暄，竟讓我終日惶恐。我才驚覺，這些傷痛所造成的恐懼隨時都會逆襲。​

對於家暴經歷，林昶佐坦言，父親在幾年前過世，自己也已經46歲，這個問題可能沒有解決的機會，但我會學習與之共存，也下定決心要幫家暴受害者爭取更多資源，協助他們走出難關，「我跟大家分享這些經歷，除了希望社會大眾用正確的態度來看待家暴問題，更是希望讓許多在陰暗角落的受害者知道，你並不孤單。​」

林昶佐臉書全文如下：

當我爸打破酒瓶酒杯當兇器，反覆刺向擒抱住他的我的手，我知道一定皮開肉綻，但我也知道絕對不能放手。只有擋住他，才能讓全家暫時結束一個驚魂夜。​

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那是我高二的某個晚上，當年還未有家暴防治法。​

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家暴防治法在1998年訂定，並經過多次修法。目前許多倡議仍在推動，我也提出了針對未同居伴侶家暴案準用刑事程序，以及應處理針對未同居伴侶的經濟暴力，還有家暴庇護所的城鄉差距問題..等。而除了制度上的改善以外，從許多資料中可以發現，社會大眾對家暴問題有些錯誤認知需要更多人正視，需要大家一起用勇氣來面對。​

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例如有許多受害者通報家暴防治中心後，反遭親友責怪「破壞家庭關係」；也有許多人以為防治中心只保護受害者，不知防治中心也能協助施暴者走出情緒深淵，因而喪失了及早修復家庭的時機；也有許多受害者因家暴而罹患身心症，卻受到外界歧視甚至霸凌，遭受二次傷害；也有人一直未妥善處理兒時曾經受害的傷痕，在為人父母後竟轉而成為施暴者...等。​

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我上週六在Podcast中談到自己遭受家暴的經歷後，收到許多家暴受害者的來訊，提及自己每天如何面對暴力恐懼，卻因各種外界壓力而只能隱忍。​

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連我自己也是最近才開始認真面對這些過往。​

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我國中之後，父親三天兩頭在家中掀起腥風血雨，在第一線的母親遭受極大的身心創傷，而我為了保護家人，雙手、腹部、頭部都因父親的暴力相向而留下許多傷口，包括常被朋友發現的右手背、食指、手腕的傷痕。而如同其他的家暴受害者，心理創傷的問題則靠服用藥物來治療。​

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當時我曾經把包紮傷口的紗布、被父親打爛的眼鏡跟手錶，都收在一個鐵盒裡面，提醒自己絕對不能原諒。​

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日子久了，肉體的傷口總會癒合，焦慮症長期控制下來，我自覺狀況都滿穩定，就算被人惡意攻擊身心症或因之無法當兵的問題，我也能一笑置之。連那個裝滿仇恨的鐵盒都早被我丟了。我認為自己很堅強，不會再受到家暴問題的任何影響。​

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直到近年來，我曾在處理家暴選服案件時持續發抖，在家暴修法公聽會上無法好好言語，連閱讀家暴相關研究資料都會心神不寧，甚至只是在親子議題活動上致詞，都常不由自主顫抖落淚。日前父親友人一句「你跟你爸長得好像」的寒暄，竟讓我終日惶恐。我才驚覺，這些傷痛所造成的恐懼隨時都會逆襲。​

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我父親在幾年前過世，我也已經46歲，這個問題可能沒有解決的機會，但我會學習與之共存，也下定決心要幫家暴受害者爭取更多資源，協助他們走出難關。我跟大家分享這些經歷，除了希望社會大眾用正確的態度來看待家暴問題，更是希望讓許多在陰暗角落的受害者知道，你並不孤單。​

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無論你正遭受家暴，或你是施暴者，請別害怕聯繫防治中心，讓家人的關係有機會重新開始，或能理性地分開。如果你跟我一樣，家暴已是過往的記憶，恐懼卻總是突然襲來，我們一起勇敢地面對，跟身邊的親友分享這些傷痛，讓更多人來陪你健康地與之共存，一起加油吧！