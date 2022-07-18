生活只剩她！台南Josh「被家暴公式」洗腦：都我的錯　2關鍵破解

▲台南Josh遭前妻家暴，痛罵是死媽寶。（圖／翻攝自台南Josh臉書／巴毛律師混酥團授權使用）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「台南Josh」1月遭老婆Amber暴打，5月離婚成功擺脫桎梏，引起廣大關注。昨日他親曝當初家暴細節，與最後如何蒐證反擊的經過，讓許多苦主學到一課，而他的高EQ更為人敬佩。

Josh坦言，家暴受害者要把自己的事情講出來，是非常困難的，因為會有很多批評的聲音，有一種「你被家暴，你一定也有錯」的氛圍存在，所以很多人寧願不說，「這無形中助長了家暴事件的發生，尤其是男生，很少人願意把自己的事情講出來。」

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如今，他選擇站出來分享自身遭遇，是想讓更多人知道家暴是怎麼一回事，「所以大家不要聚焦在，前妻怎麼做了這樣的事情，她並不是一個特例，像她這樣的人非常多，只是你可能不知道而已。」

▲Josh表示，在婚姻中一直受到Amber控制，日子過得非常痛苦。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

「你一定要先知道，自己被家暴了，才有可能從這個情況中逃出來。」Josh透露，前妻對他有非常強烈的控制慾，像是異性好友會被刪掉，就連男性友人也無法倖免，「她會透過我的訊息，去審核我的朋友，而絕大部分的朋友都被她批評的一無是處，即便她根本沒見過面，就連工作上遇到的人也都會被審核。」

從這段婚姻中，Josh發現了幾個家暴模式：

1.阻斷你的朋友圈，讓你的生活只剩她一人。

經過這樣的交友控制，Josh能夠接觸到的人變得非常少，前妻也不喜歡他去上節目，或跟其他人合作拍影片，「阻斷你的朋友圈，讓你的生活只剩她一人，這是很典型的家暴控制方式。」

2.透過不斷地否定你，讓你開始否定你自己，並逐漸喪失下決定的能力，甚至放棄思考，只打算照著對方的想法生活，最後變成妻寶。

Josh回憶道，「不管是我在開車、做家事、工作或下任何決定，幾乎都會被她罵。去超商拿不拿筷子的答案跟她不一樣就被罵；她要拍影片，我幫忙把所有器材準備好，也幫她拍攝，拍完卻被一直罵說，這畫面拍得不好，搞到後來幫她拍影片壓力都很大。如果我跟她吵，最後一定又是把我東西砸爛，然後把婚戒拔下來往我身上砸，或是鬧自殺。」

其實，Josh曾多次萌生報警念頭，但他又怕此舉會激怒對方，讓她做出一些不可挽回的事情，所以選擇退一步，「我現在去回想，可能生活中長期被罵，讓我的價值觀漸漸被改變，那真的很痛苦，又什麼都不能做，所以我開始討厭下決定，甚至覺得不是她的問題，而是我的問題，同時會想若我能把價值觀變得跟她一模一樣，是不是就不會再被罵了，就能從這種痛苦中解脫。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

3.動手後再道歉，但下一次還是會繼續。

Josh提到，這次事件發生後，前妻發現來硬的不行，便開始姿態放軟，開始跟他道歉，「這也是家暴常見的情況，你以為她真心改過了，可是下一次她還是會繼續動手。」

談如何反擊蒐證及經驗法則：

1.要錄音自保

Josh透露，去年12月間，前妻又因為一個小到不行的事情開吵，到最後瘋狂砸東西，把洗衣精到滿地，還拿止汗噴劑朝他臉噴，「那個時候我決定開始蒐證。」

他表示，其實早就想過要錄音，但怕若真的行動了，是不是打算未來要對簿公堂，但他後來轉念一想，「我要錄音，但我沒有一定要用啊，錄音蒐證不代表放棄這段關係，你還是可以持續做出努力，只是最後如果到了無法收拾的地步，起碼有東西保護自己。不過要注意，錄音也是非常危險的舉動，若被發現了，可能會引發更嚴重的暴力行為。」

2.千萬不要還手

Josh強調，「如果你是男生，就算對方動手，你也絕對不能還手，除非她拿一些致命性的武器，不然就當個沙包，因為不論你去抓住她的手制止她，或伸手擋她的攻擊，都有可能讓她的手出現紅腫或受傷，一旦她有受傷，她如果要說你也有動手，你根本解釋不清。」

Josh直言，「像我就算被拿手機往腦袋敲、被潑水、被甩巴掌、被拿東西砸，或工作用相機當場被砸爛，我都完全沒有動手，因為只要動手一次，我現在就已經社會性死亡了。」

▲▼家裡東西被Amber砸爛、亂丟。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

最後，他不忘對困在家暴裡的人喊話，「我曾經跟你們一樣非常絕望，不知道該不該逃，很怕逃了會失去一切，但我跟你們說，不要害怕失去，我很感謝那天，抱持著失去一切的勇氣離開，我什麼都可以不要，只想好好的活著、過生活，你不要管失去了什麼，你必須要先離開，才有機會變好，像我現在就覺得，我的生活充滿希望，因為未來我還會得到更多更好的東西。」

不僅如此，Josh還高EQ地對前妻說，「沒關係啦！還沒有太遲，我都可以重新開始我的生活，每天過得很開心，妳比我小了快5歲欸，有的是時間可以重新開始，雖然我們還有一些法律程序要走，可是我希望妳承擔完法律責任後，可以好好過妳的生活。」

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