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Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

▲有觀眾透露，同事的情況更慘烈。（圖／翻攝自臉書／台南Josh）

▲Josh分享自身遭遇，想讓更多人知道家暴是怎麼一回事。（圖／翻攝自臉書／台南Josh）

記者周亭瑋／綜合報導

台南Josh從被家暴到擺脫桎梏，正能量的處理方式，讓許多人敬佩，同時也鼓勵了有同樣遭遇的苦主們。昨晚，他收到觀眾私訊，表示有同事也長期被家暴，傷勢比Josh還嚴重，不過看完他的影片後，終於有勇氣面對了。

本站報導《生活只剩她！台南Josh「被家暴公式」洗腦：都我的錯　2關鍵破解》提到，Josh強調，一定要先知道自己被家暴了，才有可能從這個情況中逃出來；同時也分享常見的家暴模式，包括阻斷你的朋友圈，讓你的生活只剩她一人；透過不斷地否定你，讓你開始自我懷疑，並逐漸放棄思考，喪失下決定的能力；還有就是動手後再道歉，但下一次仍會繼續。

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這支談及被家暴遭遇的影片，獲得廣大迴響，Josh昨晚就收到觀眾私訊，表示他的同事也長期遭受到老婆的暴力行為，「我看到那些傷勢的照片跟破壞情形，程度也許比我還嚴重，不過為了隱私，我就不PO出來了。」

▲有觀眾透露，同事的情況更慘烈。（圖／翻攝自臉書／台南Josh）

▲有觀眾透露，同事的情況更慘烈。（圖／翻攝自臉書／台南Josh）

後來，該名觀眾將Josh的影片分享給苦主，而對方終於有離婚念頭，並願意向父母說明婚後的境遇。

對此，網友們紛紛回應，「希望世上每個善良的人都能好好地溫柔被對待，Josh加油」、「謝謝Josh願意站出來分享，天秤座能走到這裡，真的是歷經千辛萬苦」、「國師挽救了一個人，功德無量」、「還能有比你嚴重的」、「Josh的EQ很高，勇敢面對不容易」、「Josh應該還會渡化一些人」、「男人真的有苦難言，其實最重要的是，法官能不能真正幫助被家暴的人脫離地獄枷鎖」。

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