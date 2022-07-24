環團人士「刻意玷污」650年世界名畫　白色黏液還沾在上面

記者張寧倢／編譯

山卓·波提且利（Sandro Botticelli）是文藝復興初期的義大利藝術家，生前創作出《春》、《維納斯的誕生》等世界名畫。然而，具有650年歷史的《春》日前在美術館展出時，竟遭環保團體人士「襲擊」，抗議者還把手上的白色黏液留在現場，所幸畫作有玻璃保護，才沒造成嚴重損失。

▲義大利文藝復興畫家波提且利的名畫《春》險些遭抗議人士破壞。（圖／路透，下同）

根據《衛報》報導，環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）抗議人士22日出現在義大利佛羅倫斯的烏菲茲美術館（Uffizi Gallery），有一男一女各自把右手黏在波提且利的名畫《春》的保護玻璃上，旁邊另一名女性協助他們拿出抗議布條，上頭寫著「最後一代，不要天然氣，不要碳」，後來遭到館方人員阻止。

▲環保團體人士把手黏在畫作外部的保護玻璃上。

影片顯示，一名男性工作人員將抗議男女拖行遠離畫作，但他們躺在地上抵抗不從，其中女子被從地上拉起時，不顧自己上衣被掀起，露出內衣，她仍然堅決要留在原地抗議。由於男女手上的白色黏著劑殘留在保護玻璃上，館方女性工作人員隨後也趕緊進行清理。

▲保護玻璃上留有殘膠，館方人員緊急清理。

義大利Ansa通訊社報導，畫作最後沒有受到損害，完成於1482年的《春》是波提且利筆下最著名的畫作之一，美術館網站將這幅畫的內容描述為「愛、和平與繁榮的慶典」。而「最後一代」組織聲明，火災、糧食危機與乾旱使得人們已經難以看到如此美麗的春天，「我們才決定用藝術來敲響警鐘：我們正走向社會和生態氣候崩潰。」

▲抗議的環保團體聲明，他們在事前已經評估過「不會損害畫作」的方法。

聲明也提到，他們在發動抗議前已經諮詢藝術品修復專家，找到一種既能把手黏在畫上，又不會損壞畫作的方法。近期，歐洲、加拿大與澳洲出現了許多「反石油」等倡議組織，進行包含製造路障、破壞藝術品展出等各種抗議活動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》