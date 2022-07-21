香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗



▲香堤廣場瞬間變成大型戶外啤酒Bar，藍白相間的地中海風情讓人體感超消暑！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

悶熱的夏季既出不了國，也去膩了常去的餐廳酒吧，體感更是悶到吃不下飯，北部的朋友不如到信義區香堤廣場走走！即日起～7/24（日）來自義大利頂級啤酒品牌「PERONI Nastro Azzurro的沛羅尼啤酒」，特別在香堤廣場搭起了超chill的戶外露天啤酒Bar，期間限定只開放短短4天的「The House of PERONI沛羅尼｜仲夏義式酒吧」，藍白相間的義式地中海風情，讓所有經過的民眾都直呼「超消暑」！



▲義大利頂級啤酒品牌「PERONI Nastro Azzurro的沛羅尼啤酒」為國人帶來既都會又時髦的餐前酒體驗。

國人在夏天總愛在飯後來瓶沁涼的啤酒「齁搭啦」，但其實，啤酒也可以喝得「優雅又時尚」！來自時尚之都義大利的頂級啤酒品牌PERONI沛羅尼，主打清新細緻的口感，淺金黃色的酒體和細小綿密的泡沫，即使初嚐也能優雅入喉，和國人習慣的台日或精釀啤酒特別不同的是，PERONI沛羅尼入口就可以感受到淡淡的檸檬果香，格外順口的口感，緊接著再迎來柔和清新的麥香，為炎熱的夏季帶來另一種輕盈又迷人的時髦享受。



▲現場來杯現壓PERONI沛羅尼生啤酒，享受今夏最Chill的沁涼體驗！

正因為PERONI沛羅尼清新易飲的特色，讓生性浪漫的義大利人特別喜歡把它當做餐前酒飲用，也是「APERITIVO」義大利傳統餐前酒文化中備受歡迎的選擇！清新細緻的口感在悶壞人的夏季飲用，一秒還能勾起食慾，尤其適合搭配海鮮與輕食小點。為了讓國人能更親近「APERITIVO」義式餐前酒文化，「The House of PERONI沛羅尼｜仲夏義式酒吧」因此孕育而生！



▲沒想到義式頂級啤酒「PERONI沛羅尼」適合餐前飲用，更能一秒喚醒夏日不振的食慾。

座落在香堤廣場的開放式酒吧，特別以品牌經典的藍白配色與logo上的藍絲帶為設計亮點，整個戶外義式酒吧，就像天性熱情的義大利人一樣，張開手臂歡迎所有民眾一起來體驗義式風情！無論是剛下班或是揪三五好友出門找樂子，都可以特別造訪這座戶外義式酒吧，除了來杯冰涼順口、帶有獨特檸檬果香的PERONI沛羅尼啤酒，甚至還可以來一支與NINAO蜷尾家聯名合作的PERONI檸檬義式冰淇淋(Gelato)，見證「義式啤酒x義式冰淇淋」超合拍的獨家搭配！不管是想要擁有超chill的微醺夏夜，或是想要大拍美照上傳IG限動吸粉按讚，都能為今年的夏天增添不一樣的義式時髦品味！



▲▼短短4天的仲夏義式酒吧，絕對要揪友來喝一杯或捧著聯名Gelato拍照打卡！

即日起～7/24（日）就來信義區香堤廣場的仲夏義式酒吧「浪漫偽出國」一趟！現場除了有現壓生啤酒、PERONI蜷尾家聯名Gelato，還能把限定藍色杯墊當做偽出國紀念品帶回家，不只讓你留下難忘的夏日義式回憶，即日起至8/31（三）止，還能帶著藍色杯墊造訪「PERONI沛羅尼」聯手的12間PERONI指標名店，當場就能享有數量有限的獨家優惠。對於義大利頂級啤酒或是餐前酒體驗，已經無可自拔上癮的酒迷們，現在到7-11或全聯福利中心購買PERONI沛羅尼前，別忘了先下載ShopBack app領取發票回饋優惠，之後上傳發票，最高還可享100%回饋！就讓PERONI沛羅尼打開你前所未有的義式啤酒體驗，從此獨飲或與友人歡聚，都能擁有優雅時髦的愜意享受。

▼別忘了把現場的杯墊帶回家，前往PERONI聯手指標名店還能享有獨家優惠。