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義大利聯合政府瀕瓦解　內外因素一次看

▲▼ 義大利總理德拉吉（Mario Draghi）。（圖／路透）

▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）。（圖／路透）

中央社羅馬14日綜合外電報導

在聯合內閣就如何因應俄烏戰爭延燒的歧見難以化解下，義大利總理德拉吉今天請辭，但不為義國總統所接受。歐元區第3大經濟體義大利陷入政治混沌，勢必牽動歐盟整體。

● 軍援烏克蘭+通膨 聯合內閣生隙
「華爾街日報」指出，義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」（The 5 Star Movement）對是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨的額度等，與內閣其他黨派不合並宣布無法支持聯合政府，隨後德拉吉（Mario Draghi）表態請辭。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）14日晚間表示不接受德拉吉請辭，增加義國政治的不確定性。內閣一些其他黨派要求德拉吉續留並重組新的聯合內閣，但此舉早先已被德拉吉所拒，聯合政府接下來的命運得等德拉吉下週向國會發表談話才會明朗。

義大利內閣涵蓋幾乎國內所有主要政黨，德拉吉必須在聯合政府內調和鼎鼐，但儼然已成內閣裡頭號異議者的「五星運動」今天在社福法案信任投票拒絕支持，引發聯合政府瓦解危機。德拉吉執政聯盟垮台反映義大利政治人物在反覆無常選舉環境的投機性，也凸顯義國內政和外交政策的實質分歧。

● 「五星運動」黨為何引發政府瓦解危機
一度是義大利最強大反建制政黨的「五星運動」，過去4年加入聯合政府後沒能建立起自身品牌認同而流失大量選民，黨內領袖尋求明年大選時重新擦亮民粹招牌，以致他們與內閣裡多數的中間派分道揚鑣。

「五星運動」黨魁孔蒂（Giuseppe Conte）對政府向烏克蘭運送武器的政策開砲，認為這不力外交手段解決戰爭。但孔蒂的立場在自家黨內也有雜音，外長迪馬尤（Luigi Di Maio）就率黨內一個大派系脫黨並宣布支持德拉吉應對俄烏戰爭的親西方路線。

目前的「五星運動」訴求政府為飽受能源價格飆漲之苦的義大利家庭提供更有力的援助，盼吸引低收入選民，尤其在義國較貧窮的南部，當地曾是五星運動票倉。

● 總理仍有組閣空間 明春大選提前今秋可能不高
在國會尚能掌握相對多數，讓德拉吉若決定重組新內閣仍有迴旋餘地。儘管「五星運動」是引發這次政治危機的主角，黨內仍有些議員可能繼續支持德拉吉。

若德拉吉堅持走人，義大利總統就得徵詢其他政黨領袖願否共體時艱出面組閣，撐到明春的全國大選；若無人響應，則義大利恐得今秋提前改選。但許多分析家認為提前改選的可能性不高，因為自二戰後成為共和體制以來，義大利從未在秋季舉行過大選，且國會都是在秋天審批政府年度預算。

● 俄烏戰爭衝擊法義國內凝聚 義大利恐拖累歐盟
義大利的政治危機凸顯俄烏戰爭與能源價格飛漲、生活費用爆增等複合因素嚴重衝擊部分歐洲國家內部凝聚，拉高各國組成施政穩定多數的難度。

法國總統馬克宏月前也因通膨惡化在國會選舉失掉多數，英國首相強生上週雖因連串醜聞辭職，執政的保守黨擔心政府應對高通膨的挑戰加劇。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，德拉吉始終是力挺經濟制裁俄國及運交武器援烏的歐洲領袖之一，他也竭力支持烏克蘭成為歐盟成員候選國，立場比德、法更積極。

德拉吉的聯合政府若瓦解，還可能加劇歐洲另一長期惡化的危機：義大利政治階層無力對1990年代初以來即停滯不前的經濟全面改革。

義大利經濟增長乏力和高負債，被普遍視為威脅歐元生存的最大長期威脅。許多歐盟決者希望曾任歐洲央行行長的德拉吉能走出歷任義大利領袖的失敗而取得成功。但德拉吉上任時間還不夠、民意基礎不夠廣及意識形態不同的派系制肘，羈絆全面改革步伐。

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