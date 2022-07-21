義大利總理二度請辭獲准　外媒：最快9月25日提前大選





▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）請辭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）20日贏得信任投票，但卻遭聯合內閣中的三大主要政黨杯葛。最新消息指出，他已於21日在奎里納萊宮的晨會上向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）遞交辭呈，這也是他第2次請辭。外媒指出，這很有可能讓義大利選舉提前至今年秋天，最快9月25日或10月2日舉行。

綜合美聯社、德國之聲報導，德拉吉稍早在議會時就已經透露請辭的決定，而馬達雷拉已接受德拉吉的辭呈，接下來將於21日與兩院議長會面。馬達雷拉辦公室透過聲明表示，總統已要求德拉吉暫時留任看守政府領導人，但並未說明馬達雷拉是否會解散議會或提前舉行選舉。

分析指出，預計馬達雷拉將宣布舉行選舉，時間點很有可能落在今年秋天，這將使得身為歐洲第三大經濟體的義大利，陷入長達數月的政治動盪之中。

衛報分析，提前選舉的時間點很有可能落在9月25日或10月2日。民調數據顯示，若提前舉行選舉，由極右翼「義大利兄弟黨」領導的聯盟，包括聯盟黨（League）、前進黨（Forza Italia）等，可能會贏得多數席位。