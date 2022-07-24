林智堅撒了12億爛蓋新竹棒球場　民進黨護航喊「辛苦」網氣炸

政治中心／台北報導

面對新竹棒球場爭議，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅23日表示，要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，責任由自己一肩扛起。民進黨粉專則跑到林智堅臉書留言，稱「辛苦了，場地完備，才會有更精彩的球賽！」反引爆網友怒火，紛紛痛批，「蓋這種爛球場你們怎麼好意思出來選？」

▲新竹棒球場首場開幕戰，左起民進黨台中市長參選人蔡其昌、總統蔡英文、民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者黃克翔攝）

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題，引來批評。

林智堅臉書發文，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，責任由自己一肩扛起，但他強調，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感。

林智堅的道歉文底下罵聲連連，民進黨則留言送暖，「辛苦了，場地完備，才會有更精彩的球賽！」讓不少人狠嗆，「12億的標案搞成這樣，還有什麼國家建設也是這樣的？」、「能跟我說說，辛苦在哪裡嗎？」、「真正辛苦的是球員好不好」、「花人民的錢會辛苦，真的是笑話」、「是真的辛苦了門鎖都會裝反」。

▲民進黨留言。（圖／翻攝臉書）