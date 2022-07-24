12億新竹棒球場爛到不能打　何志勇：林智堅傷林智勝賠得起？

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新竹棒球場爛到不能打　何志勇：林智堅傷林智勝賠得起？

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場前日啟用後首戰，卻讓球員受傷、負評如潮，先發林智勝更因閃避水溝蓋滑倒。國民黨文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇問林智堅，「林智堅傷了林智勝，請問賠得起嗎？」

▲▼新竹首場開幕戰-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹首場開幕戰，林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

新竹棒球場昨日受戰賽前就發生意外，由於休息室內樓梯旁有水溝蓋，當時練習結束的林智勝，為避免穿釘鞋踩到水溝蓋因此選擇向前跨，他當下重心不穩滑倒，倒地後林智勝在地上痛苦的大叫，並抱著自己的腳踝，幸好無大礙，比賽開始後因地面凹凸不平，不斷造成彈跳球擊傷球員。

對此，何志勇表示，「花了這麼多錢整修，到底怎麼驗收的？」難道連先找球員進去作試運行體驗都不會嗎？難道連找觀眾進去先作試運行體驗都不會嗎？之前對於林智堅在新竹種種的表面工程傳言以及招標爭議，坊間多有所聞，但林智堅却一再狡辯， 現在新竹棒球整修案的悲劇真的出現了，這給了林智堅鐵証如山的「不良認證」。終於知道林智堅為什麼急著落跑了，原來就是怕新竹公共工程災難東窗事發。

何志勇批評，民進黨新竹市市長參選人沈慧虹，論新竹開幕戰她是以「前副市長」的身分與會背書，還是民進黨「市長候選人」來現場造勢，無視行政中立原則，現在搞到球員工會都發生要求停賽，應該是台灣職棒史首度發生，這一次難道還要護航？

何志勇說，林智堅都辭職市長跑去選舉，還說什麼要「扛責任」的胡話，如果是扛「政治責任」，林智堅都已經背棄新竹人辭職了，要怎麼扛？何指出，這種沒有學術倫理，又違反行政倫理，愛做秀欺騙大家的政客，實在是玷汙了台灣民主，令人不齒；林智堅真的讓新竹丟臉丟到家。呼籲林智堅要知所進退，別害蔡英文總統和桃園市被林智堅拖累，跟著一起陪葬。

 

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