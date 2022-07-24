林智堅公開澄清論文案　柯文哲：應稍安勿躁「等校方2個月審查」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，引發外界熱議，使林智堅24日召開記者會公布完整證據及時序澄清。面對林智堅特別開記者會做說明，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，現在「程序有點怪」，面對此問題時應稍安勿躁，讓校方做完2個月審查。

柯文哲24日上午赴新竹縣烏魚養殖場，被問到林智堅召開記者會澄清論文案，柯文哲表示，重點還是事實的真相，就主觀上來講，第一瞬間會覺得太雷同，這很難解釋，理論上對方有什麼辯駁，應直接先到中華大學、台灣大學的論文審查委員會回答，而不是直接在媒體上揭露，「我覺得程序有點怪，理論上走正常程序，應該是去審查委員會報告。」

柯文哲指出，涉及選舉時雙方都有攻防，但因為自己也是台灣大學教授，「我倒覺得面對這種問題時稍安勿躁，既然校方有2個月審查時間，我們就給它2個月時間做完整調查，給各造都來解釋，這件事情不用急著。」自己當台北市長以後最大的改進，就是遇到重大事情不用急著表態，等調查結果告一個段落，看最後報告再做決定。

另外，關於新竹球場啟用後引發許多民眾批評，林智堅是否要負責？柯文哲回應，工程誰蓋的誰負責，只是現在林智堅不在市府，一般工程剛蓋完後免不了有「bug」，所以啟用前要「Debug」。

柯文哲以台北表演藝術中心為例，提及60幾億的工程完成後，試用期花了近半年時間，過程中便會發現到問題；通常這種重大工程開幕要組織專案小組蒐集問題，不要第一瞬間就最大量，否則問題會太大、沒辦法處理，所以北藝花了半年的時間做開幕前準備，但現在林智堅人不在了，不曉得這半年時間怎麼去修整，若在台北市是有SOP。