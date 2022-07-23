鐵道迷爭相朝聖！扇形車庫100歲生日　12列各世代車頭齊亮相　

記者唐詠絮／彰化報導

為慶祝國定古蹟-扇形車庫100歲生日，彰化市公所舉辦「扇庫盛典慶百年」系列活動，今(23)日更有難得一見的「12列車經典重現」，吸引了逾千名的鐵道迷與民眾冒著高溫朝聖，市長林世賢強調，這次扇庫盛典活動串連起火車站、跨站天橋、扇步道、扇形車庫以及鐵路宿舍村等，建構可徒步的「鐵路休閒觀光廊道」。

▲彰化扇形車庫慶百年12列各式車頭亮相。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，興建於1922年的彰化扇形車庫（今年滿百年歷史）為臺灣碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表性建物，見證彰化在臺鐵的鐵路歷史具獨特地位，擁有豐富的鐵道人文風情，今年7月更升格為國定古蹟。

為了慶祝扇形車庫100歲生日，彰化市公所首次與交通部觀光局、參山國家風景區管理處及交通部臺灣鐵路管理局共同合作，以彰化扇形車庫100週年為主題，推出「扇庫盛典慶百年」系列慶祝活動。

▲彰化扇形車庫慶百年12列各式車頭亮相。（空拍圖／記者唐詠絮翻攝）

系列活動的第一波高潮是，昨日晚上的「3D光影秀首映會與扇步光廊同步點燈」，以「璀璨彰化．歡慶百年」的主題呈現，將彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、扇步道，連結至戶羽機關車園區的沿線重點都設置燈飾佈置，絢爛無比的光廊長一公里多。

繼22日晚上的「3D光影秀首映會與扇步光廊同步點燈」儀式，23日舉行的開幕式，更推出難得一見的12列包括不同世代的蒸汽、柴油與電氣火車頭「經典重現」，包括蒸汽的CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一台電氣的E101等各世代代表性的火車頭。

7月23、24及30、31日陸續登場的系列活動，另一重頭戲是7月30日上午10點起由100位模特兒在扇庫木棧道走秀的「摩登時裝秀」，此外，還有一系列目不暇給的包括：鐵道遊樂園、鐵路村慢市集、散步扇庫走讀以及魔術、雜耍、舞蹈與火車劇場、YOYO帶動唱、多組藝人演唱等表演與活動。